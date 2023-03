"Personne n'est venu" : un Mayennais appelle le 15 et le médecin pendant six jours, sa femme finit par décéder

Un Mayennais de 77 ans réclame justice après le décès de sa femme, à l'hôpital de Laval. Alice Goulay est morte le 2 janvier à cause d'une infection au cœur, comme l'a révélé nos confrères du Courrier de la Mayenne. Son mari affirme qu'elle aurait pu être sauvée, si les secours l'avaient prise en charge à temps, dans leur maison à Louverné, près de Laval. Il a donc porté plainte pour non-assistance à personne en danger.

ⓘ Publicité

"Vous attendez qu'elle meure ou quoi ?"

Tout commence le 14 décembre 2022 au matin. Alice Goulet se réveille malade, elle est très faible. Elle tient à peine debout et comme elle a des problèmes cardiaques, son mari, Raymond Goulet, décide d'appeler les secours, en vain.

"Pendant six jours, j'ai appelé Samu, j'ai rappelé le docteur et personne n'est venu", retrace le septuagénaire.

Le couple est suivi à la maison de santé de Louverné. Selon Raymond Goulet, un des médecins répond qu'il n'a pas le temps de se déplacer. Le septuagénaire affirme aussi que le Samu a besoin du passage du médecin pour faire venir une ambulance. "Les urgences m'ont dit, il nous faut un papier du médecin avant qu'on se déplace. Mais j'ai dit : le médecin ne veut pas venir, alors je fais quoi moi? Vous attendez qu'elle meure ou quoi?", soupire Raymond Goulet, les larmes aux yeux.

Les Goulay vivent dans une maison située au sein de la résidence seniors Domitys à Louverné. Face à la détresse de Raymond Goulay, le directeur de l'établissement a également tenté d'intervenir. "Il est venu voir ma femme et m'a dit : ce n'est pas possible, ils vont quand même bien venir. Il m'a ensuite dit qu'il allait s'en occuper et les appeler. Mais jamais personne n'a voulu venir", dénonce l'homme de 77 ans, assis à la table de sa petite maison louée à Domitys.

Après cinq jours d'attente, le lundi 19 décembre 2022, les secours prennent en charge Alice Goulay et la transportent à l'hôpital de Mayenne. Un médecin peut enfin l'ausculter. "Il me dit : elle fait une petite infection de son pacemaker, et si elle avait été soignée tout de suite, ça n'aurait pas été grave. Un peu d'antibiotiques et c'était reparti", détaille Raymond Goulay. L'infection de sa femme s'est en fait propagée aux valves du cœur. Deux jours après, le 21 décembre, Alice Goulay est transférée en cardiologie à l'hôpital de Laval : c'est dans ce service qu'elle avait été opérée en juillet 2022 pour poser son pacemaker. Mais il est trop tard, les médecins n'arriveront pas à la sauver.

Raymond Goulay a porté plainte le 25 janvier 2023 à la gendarmerie d'Argentré. © Radio France - Maïwenn Bordron

La colère se mêle désormais à la tristesse de Raymond Goulay : il a porté plainte le 25 janvier 2023 contre la maison de santé de Louverné et le Samu, rattaché à l'hôpital de Laval. Le parquet de Laval confirme qu'une enquête est ouverte pour non-assistance à personne en danger, elle est confiée à la gendarmerie de Château-Gontier. L'homme de 77 ans compte faire appel à un avocat pour l'aider à se défendre dans ce dossier. Il espère que ceux qu'ils considèrent comme étant les responsables de la mort de sa femme, devront rendre des comptes à la justice " pour que cela ne recommence pas ". " C'est trop grave. J'ai tout perdu et je ne sais pas si je vais réussir à m'en remettre", confie-t-il, le regard hagard.

De son côté, la maison de santé de Louverné ne souhaite pas faire de commentaire. L'hôpital de Laval, lui, va mettre les bandes téléphoniques à la disposition des enquêteurs, ca tous les appels du Samu sont enregistrés. Le directeur du centre hospitalier affirme également qu'une analyse des causes sera réalisée en interne, pour "comprendre ce qui s'est passé" et "éviter que de tels faits se reproduisent".