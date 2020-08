Pertuis : il lance un appel pour remercier celui ou celle qui a retrouvé son portefeuille

En allant mettre de l’essence, ce dimanche matin, Alain, 71 ans, a oublié sur le toit de sa voiture son portefeuille qui est tombé par terre… Mais qui a été ramassé et rapporté à la gendarmerie par une personne que le Pertuisien voudrait remercier. Il lance un appel sur France Bleu Provence.

Les vacances avaient très mal débuté pour Alain, 71 ans, et sa femme. Le couple devait partir à Barcelonnette, ce dimanche matin. Avant de prendre la route, Alain se rend donc dans une station-service. Mais en faisant le plein, il oublie sur le toit de sa voiture son portefeuille… qui tombe au premier virage.

Le couple s’en aperçoit sur l’autoroute et fait alors demi-tour à la première sortie. Alain retourne dans la zone où il a oublié son portefeuille. "Je pensais qu’il fallait que je fasse une croix dessus, raconte-t-il, encore ému. J’avais peur que quelqu’un se serve de ma carte. Et Je me voyais refaire tous les papiers, ce qui prend énormément de temps..."

Mais le cauchemar d’Alain s’arrête lorsque son épouse reçoit un coup de fil des gendarmes. "Ils nous ont dit qu’une personne leur avait rapporté. Ça fait vraiment chaud au cœur". Depuis, le couple lance un appel sur France Bleu Provence pour retrouver celui ou celle qui a récupéré et rapporté son portefeuille à la gendarmerie : "Je voudrais lui dire merci de vive voix", souffle Alain.

Si vous étiez, ce dimanche, du côté de Pertuis et que vous avez rapporté aux gendarmes un portefeuille, il s’agit peut-être de celui d’Alain. Pour le contacter, vous pouvez passer par notre standard : le 04 42 38 08 08.