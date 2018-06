Vendredi compliqué pour les usagers du train entre Rennes et Saint-Brieuc. Suite à un accident de personne survenu à 6h20 à Rennes, la ligne est coupée dans les deux sens et les trains supprimés au moins jusqu'à 8h30.

Rennes, France

Il était 6h20 ce vendredi matin quand le premier TER Rennes-Brest a percuté une personne qui se trouvait sur la voie ferrée au niveau du passage à niveau du Boulevard Marboeuf à Rennes. On ne sait pas s'il s'agit d'un suicide ou d'un piéton qui marchait sur les rails et qui n'a pas vu le train. En tout cas la personne a été percutée et est décédée sur place. Dans le train, il n'y pas eu de blessé, mais le conducteur est choqué.

Un accident de personne à la sortie de Rennes impacte les circulations ce matin — TER Bretagne (@TERBretagne) June 22, 2018

Ligne coupée dans les deux sens, et trains supprimés

Cet accident entraîne évidement la coupure de la ligne de train Rennes-Saint-Brieuc dans les deux sens de circulation au moins jusqu'à 8h30 ce vendredi matin, soit au moment où il y a le plus de passagers. Il faut que la police puisse faire les constatations d'usage en cas d'accident de personnes. Tous les TER, soit 7 au total, sont supprimés. La SNCF cherche des cars de substitutions mais n'en trouve pas à l'heure actuelle. Elle conseille donc aux voyageurs de prendre leur voiture ou de tenter le covoiturage.

Le TGV Brest-Paris parti à 5h et qui passe par là, circule avec une heure de retard au moins.

La SNCF indique avoir dépêché un taxi pour un candidat au bac dans le cadre du dispositifs SNCF Examens.

Numéro pour avoir des informations : 0 800 880 562 pour les TER.