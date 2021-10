La circulation perturbée sur le périphérique de Nantes après un accident

Un accident entre deux véhicules sur le périphérique intérieur de Nantes perturbe sérieusement la circulation ce jeudi en fin de journée : trois des quatre voies de circulation sont fermées entre la porte d'Orvault et le pont du Cens depuis 16h50 et en cours de dégagement. Le trafic est très impacté.

Les deux véhicules accidentés ont pris feu dans la foulée après s'être percutés. On ignore pour l'heure les raisons de l'accident. Les deux personnes à bord, âgées de 61 et 69 ans, n'ont pas eu besoin d'être transportées par les secours : elles ont été laissées sur place. Au total, 16 sapeurs-pompiers et cinq véhicules ont été mobilisés.