Pervers, narcissique, sadique : les experts dressent un tableau "effrayant" de David Ramault

La cour d'assises du Nord a entendu ce matin un psychologue et un psychiatre, venus détailler la personnalité de David Ramault. L'homme comparaît depuis mardi pour l'enlèvement, la séquestration, le viol et le meurtre d'Angélique, 12 ans, à Wambrechies en 2018. Et le tableau est très noir.

Avant d'entendre les plaidoiries des parties civiles, ce mercredi après-midi, la cour d'assises du Nord a passé la matinée à entendre un psychologue et un psychiatre, qui ont rencontré David Ramault, afin d'expertiser sa personnalité.

L'homme de 48 ans est accusé du viol et du meurtre d'Angélique, 12 ans, en 2018 à Wambrechies. Il avait au préalable enlevé et séquestré la fillette.

Aucune empathie

Les deux experts ont la même analyse, qui n'épargne pas David Ramault : c'est une personnalité perverse, narcissique, sadique, sans empathie avec les autres. Et sa perversité va au-delà de la sexualité : il a des comportements antisociaux, aime la transgression. En attestent les nombreux vols commis depuis son enfance.

Contrairement à ce qu'a affirmé David Ramault depuis le début de son procès, le viol et le meurtre d'Angélique ne résultent pas d'une "pulsion". Selon Yves Delannoy, psychologue, "ce n'est pas tout d'un coup, c'est la suite d'un cheminement qui dure depuis des années. Cette jeune adolescente a été là au mauvais moment".

Manipulation

Le psychiatre Ameziane Aït Menguellet évoque, lui, "une motivation profonde et secrète. Il tire une jouissance de son pouvoir". Une jouissance qui va jusque dans les mensonges à sa famille : "la manipulation fait partie de la structuration perverse", poursuit Yves Delannoy, "il se sent plus fort, plus malin, pour lui c'est un élément de satisfaction supplémentaire".

Tout pervers reste pervers jusque la fin de sa vie

Alors que David Ramault a déjà été condamné pour trois agressions sexuelles sur des femmes, et un viol sur mineur, en 1996, la question du risque de récidive est bien sûr posée aux deux experts. "Tout pervers reste pervers jusque la fin de sa vie", répond le psychologue, "mais des adaptations sont possibles. Le traitement chimique est sans intérêt pour lui, car tout se passe dans sa tête".

Pour le psychiatre, "on ne peut pas garantir une sécurité absolue, car tout ce qu'on peut imaginer peut être déjoué".

La présidente n'a plus de questions, mais une exclamation : "c'est effrayant".