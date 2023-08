Pessac : dans le quartier de Saige, les stigmates des émeutes sont toujours bien visibles deux mois après

Deux mois après les émeutes, la scène est la même : la maison France services de Pessac Saige effondrée, calcinée, encadrée par des barrières pour en limiter l'accès. Elle a été incendiée dans la nuit du 29 au 30 juin tout comme le bureau de Poste, une banque, un restaurant et une boulangerie dans le seul centre commercial du quartier. Depuis rien n'a bougé.

"il faut se dépêcher pour remettre en état parce que ça donne vraiment une mauvaise image"

"Franchement, c'est minable" se désole Maryse. "Cela dévalorise le quartier" souffle la membre du comité de quartier de Saige. Au delà de l'image, c'est autant de services en moins pour les habitants. Pour faire ses démarches il faut désormais se rendre à la mairie dans le centre de Pessac à deux bons kilomètres. Il n'y a plus aucun distributeur d'argent, plus de possibilité non plus de se faire livrer des colis dans un point relais. "C'est un quotidien assez chiant" témoigne Para.

La mairie attend les réponses des experts

Fatima Bizine, l'adjointe au maire déléguée sur ce secteur a conscience de ce quotidien plus compliqué, les habitants l'interpellent tous les jours. "Ce qu'on leur répond, c'est qu'aujourd'hui on attend les réponses des experts et ça tarde." Avec une épée de Damoclès au dessus de la tête : si ces mêmes experts estiment que la structure du centre commercial n'est pas réparable car désormais trop dangereuse, alors il faudra raser et reconstruire, ou trouver de la place ailleurs... Ce qui semble aujourd'hui très compliqué dans les deux cas.