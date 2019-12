Pessac : un individu braque au fusil le magasin Leclerc

Un individu cagoulé et armé d'un fusil a braqué le magasin Leclerc à Pessac ce samedi en début d'après-midi. Une vingtaine d'employés de l'hypermarché ont été menacés, mais aucun coup de feu n'a été tiré et il n'y a pas de blessés. Le braqueur a pris la fuite.

Pessac, France

Un braquage au fusil ce samedi en début d'après-midi au Leclerc de Pessac. Selon la police, un individu seul et cagoulé a fait irruption dans le magasin peu avant 14h. La personne a menacé une vingtaine d'employés, avant de prendre la fuite avec plusieurs fonds de caisse. Aucun coup de feu n'a été tiré et il n'y a eu aucune victime selon la police et les pompiers.

Les employés, sous le choc, ont été pris en charge par un psychologue de la cellule d'urgence médico-psychologique du Samu. Ils ont été renvoyés chez eux et le magasin est resté fermé le reste de la journée. L'enquête a été confiée à la police judiciaire de Bordeaux.