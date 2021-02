Pesticides dans des vins bordelais : Valérie Murat condamnée à payer 100 000 euros au CIVB

Ce jeudi matin, le tribunal de Libourne a tranché : les propos de Valérie Murat relèvent du dénigrement collectif. Dans une analyse de 22 vins sélectionnés, dont la plupart sont issus de domaines bordelais, cette porte-parole de l'association "Alerte aux toxiques" alertait en septembre dernier sur la présence de pesticides et dénonçait la "malhonnêteté intellectuelle" du label Haute valeur environnementale (HVE). Pour ces propos, elle a été condamnée à verser 100 000 euros de dommages et intérêts au Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB) ainsi que 25 000 euros au reste des plaignants. Valérie Murat a fait appel de cette décision.

Plus on essaiera de me faire taire, plus je l'ouvrirai - Valérie Murat, militante anti-pesticides

"L'omerta perdure"

Cette militante écologiste estime que "la justice vient de donner raison au royaume de l'omerta. L'omerta perdure à Libourne, ce prétendu pays du vin." Elle fustige cette décision qui "empêche de critiquer la pratique viticole qui autorise l'utilisation des pesticides les plus dangereux sur le marché". Valérie Murat assure qu'elle va pas se "laisser faire et plus on essaiera de me faire taire, plus je l'ouvrirai. Je n'ai certainement pas dit mon dernier mot", conclut-elle.

Plus d'informations à suivre.