Pesticides dans les vignes : la cour d'appel de Bordeaux rejette la demande de la famille de l'ouvrier mort d'un cancer

Denis Bibeyran, cet ouvrier agricole mort d'un cancer à 46 ans, n'a pas été victime d'une maladie professionnelle occasionnée par l'usage des pesticides. La cour d'appel de Bordeaux a rejeté ce jeudi la demande de sa famille.

Dans la salle des pas perdus du palais de justice de Bordeaux, Marie-Lys Bibeyran ne cache pas sa déception. "Cette décision est incompréhensible" affirme la sœur de Denis Bibeyran. Mais elle ne désarme pas pour autant : "le combat continue".

Ce jeudi, la cour d'appel de Bordeaux a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle portée par la famille de Denis Bibeyran depuis six ans maintenant. L'ouvrier agricole est mort en 2009 d'un cancer des voies biliaires. Il a travaillé sur plusieurs exploitations viticoles entre 1984 et 2008 en tant que tractoriste. Cela signifie qu'une grande partie de son travail consistait à traiter les vignes à l'aide de pesticides, "sans protection efficace car la cabine qu'il utilisait était non filtrante" avait estimé à l'audience l'avocat de la famille Me François Lafforgue.

Mais le tribunal a plutôt été convaincu par les arguments de la Mutualité Sociale Agricole selon qui le lien de cause à effet entre l'épandage de pesticides et la maladie de Denis Bibeyran ne peut pas être démontré.

►►► Plus d'infos à suivre