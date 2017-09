Pesticides : la famille Bibeyran veut poursuivre le combat après le rejet de la cour d'appel

La cour d'appel de Bordeaux estime que la mort en 2009 de Denis Bibeyran à l'âge de 46 ans d'un cancer des voies biliaires ne peut pas être considérée comme "une maladie professionnelle" due aux pesticides. Sa sœur ne comprend pas la décision et veut poursuivre son combat.

"Je vous conseille à tous d'aller vous approvisionner en arsenic" lance Marie-Lys Bibeyran dans la salle des pas perdus du palais de justice de Bordeaux. Elle vient de lire la décision de la cour d'appel qui rejette la demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour son frère Denis Bibeyran, mort en 2009 d'un cancer des voies biliaires à l'âge de 46 ans. Pendant 24 ans, cet ouvrier agricole a travaillé aux milieux des pesticides sur plusieurs exploitations.

La cour d'appel de Bordeaux vient de décréter que l'arsenic serait un anti-cancéreux !

Elle lit ensuite une partie des arguments de la cour d'appel, la voix tremblante : "L'arsenic et ses dérivés pouvant avoir des effets cancérigènes pour la peau mais aussi des effets anti-cancéreux pour certaines tumeurs (...) La cour d'appel vient donc de décréter que l'arsenic est un anti-cancéreux !" Incompréhensible pour celle qui se bat depuis des années avec le Collectif Info Médoc Pesticides. Il vient d'ailleurs de lancer une campagne de financement participatif pour la soutenir.

Elle entend poursuivre son combat : "il s'agissait d'un étape parmi d'autres, on va réfléchir à la manière de continuer le combat". Et de considérer que c'est toute une région qui est touchée par la suspicion : "Combien de morts faudra-t-il ? Aujourd'hui les vignes bordelaises sont un cercueil à ciel ouvert".

Possible pourvoi en cassation

Valérie Murat, qui se bat contre les pesticides depuis 2012 et le décès de son père James-Bernard Murat, viticulteur à Pujols est atterrée: "On se retrouve avec une décision de justice aberrante qui va à l'encontre d'une reconnaissance de maladie professionnelle qui a été avérée pour mon père". Elle estime que les arguments de la cour d'appel sont choquants et scandaleux : "Dire que l'arsenic est un anti-cancéreux, on marche sur la tête, on rêve ! Que font-ils des études les plus pointues qui ont été menées sur le sujet ? Ils s'assoient dessus ?"

Marie-Lys Bibeyran veut continuer son combat en justice. Elle doit en parler avec son avocat Maître François Lafforgue qui évoque la possibilité d'un pourvoi en cassation. L'affaire ne serait alors pas juger sur le fond mais uniquement sur la forme.