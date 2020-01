Pétards du Nouvel An en Alsace : un mort à Haguenau

Pétards au lendemain d'un réveillon du Nouvel An (photo d'illustration)

Haguenau, France

La préfecture du Bas-Rhin annonce mercredi 1er janvier la mort d'une personne à Haguenau, la nuit du Nouvel An. Il s'agit d'un homme de 27 ans. Il a été tué dans son jardin, par un pétard de type "mortier", qui lui a explosé au visage vers 1h du matin. La préfecture confirme à France Bleu Alsace que l'accident ne s'inscrivait pas dans un contexte de violences urbaines.

Quatre morts sur les six dernières années

D'autres incidents dus aux pétards ont été recensés dans la nuit en Alsace. A Strasbourg, SOS mains a soigné dix blessés, six d'entre eux ont dû être opérés, dont trois enfants. A Colmar, huit personnes ont été blessées, et on compte également trois blessures légères à Mulhouse.

Le dernier décès du aux pétards en Alsace remontait au 1er janvier 2014 : un homme de 29 ans était mort à Sarre-Union (Bas-Rhin), alors qu'il manipulait un feu d'artifice. Le 1er janvier 2013, deux décès avaient été recensés : un jeune homme de 20 ans tué dans l'explosion d'un pétard à Dorlisheim (Bas-Rhin), un autre de 24 ans blessé à Thannenkirch (Haut-Rhin) n'avait pas survécu.