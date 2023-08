Petit-Quevilly : la ville se retrouve sans assureur après l'incendie d'une école lors des émeutes

C'est une très désagréable surprise au coeur de l'été : un recommandé est arrivé ce mercredi en mairie de Petit-Quevilly, envoyé par la compagnie d'assurance Helvetia. Elle informe la commune qu'elle résilie purement et simplement le contrat qui les lie. En cause, l'incendie de l'école maternelle Robert Desnos lors des violences urbaines fin juin. La commune a fait une déclaration de sinistre à l'assurance, le premier et unique sinistre depuis la signature du contrat il y a moins d'un an. Elle va prendre en charge le sinistre, mais n'assurera plus Petit-Quevilly désormais.

"C'est quand même assez particulier, déplore la maire Charlotte Goujon au micro de France Bleu Normandie, car il ne joue pas son rôle dans la durée. Il va falloir trouver une autre assurance. Mais est-ce que notre assurance à vouloir nous prendre en charge en ayant connaissance de cela ? Il va falloir qu'on arrive à travailler avec l'État, parce que je suppose que nous ne sommes pas la seule commune concernée par une telle situation."

Sur Twitter, Charlotte Goujon a interpellé Dominique Faure, la ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales et de la Ruralité.

Car la commune a déjà eu beaucoup de difficultés à trouver un assureur. "Il a fallu qu'on lance plusieurs fois notre appel d'offres pour réussir à en trouver un, se désole l'élue. Est-ce qu'il ne faudrait pas que le gouvernement signe des conventions avec certaines assurances qui s'engagent à assurer dans la durée ? "Il ne suffit pas d'assurer, puis une fois qu'un sinistre arrive, comme c'est le cas aujourd'hui, de mettre fin au contrat, il faut qu'ils assurent dans la durée les collectivités. C'est la filière tout entière qui aujourd'hui fait défaut auprès des assurés, qu'ils soient particuliers ou que cve soit la puissance publique"

À la rentrée, les enfants de l'école maternelle Robert-Desnos seront accueillis à l'école Jean-Baptiste Clément . Celle-ci avait été agrandie récemment, elle va pouvoir accueillir les quatre classes de l'école incendiée. Puis un nouveau groupe scolaire doit sortir de terre dans le quartier dans les années qui viennent (le projet avait été lancé avant l'incendie). La question est de savoir si la mairie reconstruit l'école Desnos à son emplacement en attendant ce nouveau groupe scolaire, ou si les élèves restent dans l'école Jean-Baptiste Clément en attendant.