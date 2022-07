Petite martyre de l'A10 : vers un procès d'assises l'an prochain

C'est l'une des affaires judiciaires les plus marquantes des ces dernières décennies dans la région orléanaise, l'affaire de "la petite martyr de l'A10". Le 11 août 1987, des agents d'entretien découvraient le corps d'une fillette le long de l'autoroute, au niveau de Suèvres, dans le Loir-et-Cher. Il aura fallu 31 ans pour l'identifier et lui retrouver son prénom - Inass - et son âge au moment de sa mort - elle était âgée de quatre ans.

La mère accusée de meurtre aggravé, le père de complicité

En juin 2018 en effet, grâce à une trace ADN, les parents de la fillette sont appréhendés. Le père, domicilié alors à Puteaux, dans les Hauts-de-Seine, reconnaît qu'ils ont abandonné le corps de l'enfant sur le chemin des vacances, en allant au Maroc, mais rejette la responsabilité sur son épouse, qui selon lui exerçait des maltraitances régulières sur l'enfant. La mère de la fillette, elle, nie les faits. Elle habitait à Villers-Cotterêts, dans l'Aisne, au moment de son interpellation.

L'instruction est désormais close, et Frédéric Chevallier, le procureur de la République de Blois, vient d'adresser au juge son réquisitoire définitif. Il demande la mise en accusation devant la cour d'assises du Loir-et-Cher du père et de la mère, du chef d'homicide volontaire aggravé pour la mère et de complicité pour le père. Le caractère aggravé du meurtre tient au fait que la victime était une mineure de moins de 15 ans. La peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité.

Un procès courant 2023 ?

Le procureur estime en revanche que les autres motifs pour lesquels le couple avait été mis en examen sont prescrits, qu'il s'agisse du recel de cadavre ou des violences habituelles sur mineur de moins de 15 ans. Le père et la mère d'Inass sont âgés respectivement de 70 ans et de 68 ans, vivent séparés et ne sont plus actuellement en détention provisoire.

Comme le prévoit le code de procédure pénale, les avocats des parties civiles peuvent désormais présenter leurs observations. Il appartiendra au juge d'instruction de décider de la suite de la procédure. S'il saisit la cour d'assises comme le requiert le procureur, le procès pourrait avoir lieu courant 2023.