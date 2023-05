Petitmagny : disparu lors d'une randonnée, il est retrouvé quelques heures plus tard sain et sauf

Plus de peur que de mal ce lundi soir du coté de Petitmagny dans le Nord du Territoire de Belfort. Un jeune de 25 ans qui participait à une randonnée s'est perdu. Ses amis ont prévenu les secours. De nombreux pompiers se sont rendus sur place avec des gendarmes et des maîtres-chiens.

Le randonneur a finalement été retrouvé quelques heures plus tard assis à coté d'une chapelle. Il est sain et sauf mais très épuisé et a été conduit à l'hôpital Nord Franche-Comté.