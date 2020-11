Petits commerces : la justice suspend les arrêtés des maires de Perpignan, Pia et Claira

C'est non. Les petits commerces considérés comme non essentiels n'ont pas le droit d'ouvrir pendant la période de confinement à Perpignan, Pia et Claira. Le tribunal administratif de Montpellier a suspendu ce mercredi les arrêtés municipaux pris dans ces trois communes des Pyrénées-Orientales.

Le juge des référés du tribunal a pris des ordonnances de suspension similaire pour Carcassonne (Aude) et Béziers (Hérault). Mardi déjà, le tribunal administratif de Strasbourg avait pris la même décision concernant un arrêté du maire de Colmar.

A Montpellier, le juge a estimé que "le législateur avait institué une police spéciale donnant aux autorités de l'Etat la compétence pour édicter, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les mesures générales ou individuelles visant à mettre fin à une catastrophe sanitaire telle que l'épidémie de Covid-19(...). Si le maire peut, le cas échéant, prendre des dispositions destinées à contribuer à la bonne application, sur sa commune, des mesures décidées par les autorités compétentes de l’Etat, il ne peut prendre de telles mesures supplémentaires (...) que pour des raisons impérieuses".