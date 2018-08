Montpellier, France

Peut-on vraiment être consentante lorsqu'on accepte des relations sexuelles avec un homme beaucoup plus âgé et qu'on n'a que 12 ans ? Ce débat est de nouveau d'actualité après l'arrestation fin juillet dans l'Hérault d'un homme de 54 ans, marié et père de famille, qui entretenait depuis deux ans une relation sexuelle et amoureuse avec une pré-adolescente.

L'homme s'était fait passer pour un photographe pour approcher cette enfant de 12 ans à l'été 2016 alors qu'elle s'apprêtait à faire son entrée en classe de cinquième, c'était une amie de sa nièce. Sous prétexte de faire des photos, il s'est donc rendu chez l'adolescente à plusieurs reprises le mercredi en l'absence de la maman, l'histoire a fini par devenir de plus en plus intime avec des rapports sexuels.

Une véritable histoire d'amour

L'adolescente s'est attachée à cet homme qui avait pourtant plus de 40 ans de plus qu'elle. Une véritable histoire d'amour si l'on en croit les échanges de SMS retrouvés sur le portable de la collégienne. Une histoire qui a duré deux ans

Mais la maman a finit par tout découvrir et dénoncé ce père de famille qui a été interpellé par les gendarmes de Castries. Il a reconnu les faits, reconnu aussi son attachement à l'adolescente en expliquant qu'il faisait abstraction de son jeune âge.

La jeunesse de l'adolescente ne peut suffire à qualifier un viol

Reste à savoir si la nature de la relation et les sentiments réciproques sont de nature à disculper cet adulte. Pour qu'un viol soit qualifié, la jeunesse de la victime ou la différence d'âge ne peut suffire, il faut qu'il y ait violence, contraintes ou menaces. Dans cette histoire, rien de cela. Mais on peut aussi qualifier un viol lorsqu'il y a "surprise" et là la justice a déjà estimé que la différence de maturité entre un homme et une enfant pouvait suffire à qualifier cette "surprise".

En attendant la suite de l'enquête, les expertises et les témoignages, l'homme a été mis en examen pour viol et corruption de mineure et incarcéré.