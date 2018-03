Son avocat, Me Eric Morain, disait de lui qu'il avait été "oublié" par la justice et l'administration pénitentiaire. Libérable depuis 20 ans, Michel Cardon n'a jamais déposé de demande de remise en liberté. Le Parquet vient de requérir sa libération conditionnelle.

Bapaume, France

C'est en lisant un article dans la Voix du Nord que l'avocat a appris l'existence de Michel Cardon. En juillet 2016 le journal titrait: "il reçoit sa première visite après 38 ans de détention"! C'est un ancien codétenu qui est retourné au parloir du centre de détention de Bapaume pour lui rendre visite. Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité après le meurtre d'un retraité à Amiens, le détenu a ensuite été comme "oublié" derrière les barreaux.

Je lui ai demandé s'il voulait sortir de là

Touché par ce destin incroyable, l'avocat prend contact avec Michel Cardon. "Je lui ai d'abord demandé s'il voulait sortir de prison, après autant de temps il aurait pu redouter un retour brutal dans un monde qu'il n'a pas vu évoluer". Avec l'accord de son client il dépose alors une demande de remise en liberté conditionnelle. Sans retour de la justice après plus d'un an, Me Morain décide en février dernier d'en appeler directement au chef de l'Etat et dépose une demande de grâce. "Comme par miracle les choses se sont précipitées et une audience du tribunal d'application des peines a très vite été fixée au 15 mars"

Michel Cardon et son complice, mort en détention, avaient échappé à la peine de mort qui avait été requise © Maxppp - Fred Haslin

Le parquet requiert la remise en liberté

C'est au centre de détention de Bapaume, où Michel Cardon est incarcéré, que le tribunal s'est réuni. "Une audience très digne et pleine d'humanité" constate l'avocat après plus d'une heure et demi de débats. La représentante du ministère public a donc requis la libération conditionnelle du condamné. Il devra intégrer une structure adaptée et agréée par la justice. Me Morain propose deux solutions, un EHPAD à Bapaume ou un Centre d'Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) en région parisienne.

Il a droit à la retraite et touche une indemnité d'adulte handicapé

A 67 ans, Michel Cardon souffre de séquelles d'un AVC et de problèmes cardiaques. Il peut donc faire valoir ses droits à la retraite après avoir travaillé en prison, il est également éligible à l'Allocation Adulte Handicapé. Le tribunal rendra sa décision le 30 mars prochain. La remise en liberté serait alors progressive, comme le prévoit la loi, il devrait bénéficier de permissions de sortie dans les semaines qui précéderont sa libération.