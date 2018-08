L’herbicide de Monsanto à base de glyphosate fait débat dans les campagnes en Lorraine. Pour certains agriculteurs, c’est compliqué de s’en passer et pour d’autre, c’est logique de tendre vers une agriculture plus verte alors qu’ils sont de plus en plus nombreux à se convertir au bio.

Lorraine, France

Le glyphosate, tous les agriculteurs rencontrés en Lorraine avouent en avoir utilisé. Certains paysans ont répandu leurs derniers bidons d’herbicide de Monsanto il y a quelques années, préférant le désherbage mécanique alors que d’autres avouent avoir augmenté les doses et les passages ces dernières années. Les mauvaises herbes devenant plus résistantes aux herbicides plus ciblés.

une vraie demande pour les céréales bio

D’autres agriculteurs, et ils sont de plus en plus nombreux, se convertissent au bio. Si l’agriculture biologique représente seulement 6% des surfaces agricoles cultivées en Lorraine, «la part de terre cultivée en bio augmente de 20% chaque année et la demande suit pour les céréales» confie Frédéric Mony, co-directeur de Probiolor, une coopérative qui regroupe 240 agriculteurs bio en Lorraine et dans le Grand-Est, «il y a une vraie demande pour les céréales bio» poursuit le directeur coopérative qui stock ses céréales à Vézelise au sud de Nancy, notamment du blé, de l’orge brassicole, de l’avoine de floconnerie pour les céréales du petit déjeuner, de l’épeautre, du tournesol, du colza ou encore de la lentille verte, soit plus d’une trentaine de variétés.

Anne Morellato, conseillère technique en agronomie suit des agriculteurs en conversion avec de plus en plus de grosses exploitations de plusieurs centaines d’hectares qui se lance dans le bio : «on peut se passer de glyphosate en remettant l’agronomie au centre : c’est le fait de jouer sur la rotation, l'alternance des cultures, l'alternance des dates de semis, le travail du sol qui leur permet d'utiliser moins ou de plus utiliser du tout de glyphosate. Par contre, ça demande énormément de formation et de technicité de la part des agriculteurs donc ce n’est pas forcément facile mais on explique des techniques agronomiques pour se détacher de ses mauvaises herbes là, notamment la prairie temporaire dans les rotations qui fait énormément de bien» explique la technicienne de Probiolor.