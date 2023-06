Enfants et personnes fragiles ne doivent pas consommer l'eau du robinet à Peymeinade

Il est déconseillé aux enfants et aux personnes fragiles et immunodéprimés de boire l'eau du robinet sur les communes de Peymeinade, Saint-Cézaire-sur-Siagne et Le Tignet. "Une mesure de précaution" annonce à France Bleu Azur une adjointe de la mairie de Peymeinade "après plusieurs cas de diarrhées et troubles intestinaux signalés chez des enfants de ces communes."

De l'eau en bouteille a été distribuée dans les crèches et les écoles (maternelle et primaire).

L'Agence régionale de santé PACA procède à une analyse de l'eau. En attendant les résultats, il est conseillé de faire bouillir l'eau avant de la consommer.