Peymeinade, l'homme de 73 ans retrouvé : "On peut compter les uns sur les autres"

La mobilisation a payé. Francis, 73 ans, a été retrouvé par ses proches ce lundi 21 août au matin, dans un secteur boisé et escarpé de Grasse. Cet habitant de Peymeinade a été hospitalisé, très affaibli et déshydraté après quatre jours et quatre nuits dehors.

ⓘ Publicité

Pendant plus de quatre jours, habitants et gendarmes s'étaient mobilisés pour localiser le septuagénaire. Jeudi dernier, l'homme atteint de la maladie d'Alzheimer, n'était pas rentré "déjeuner après sa ballade" , expliquait sa fille très inquiète sur un groupe Facebook . La gendarmerie avait lancé un avis pour disparition inquiétante.

La solidarité des habitants

Très vite, les habitants se sont mobilisés pour organiser les recherches. "On a fait des groupes, on a cherché un petit peu partout, sur les chemins où il allait fréquemment, les endroits où il pouvait aller aussi."

"On avait des secteurs mis sur Facebook, tout le monde cherchait que ce soit pendant leur balade ou promener leur chien ou alors se retrouvaient sur des points de rassemblements... On se dit que tout n'est pas perdu, qu*'on peut compter les uns sur les autres dans des moments comme ça**, et on est heureux pour sa famille."*

Sur les réseaux sociaux, la fille du septuagénaire a indiqué l'arrêt des recherches.