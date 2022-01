Peyrehorade : ils refusent de se soumettre à un contrôle, les gendarmes ouvrent le feu

La fin de journée a été agitée, ce dimanche 2 janvier à Peyrehorade. Les gendarmes ont en effet fait usage de leur arme à feu pour arrêter deux individus qui refusaient de se soumettre à un contrôle routier, et qui leur ont foncé dessus.

Ils foncent sur les gendarmes

Lors d'une banale patrouille, vers 16h, route d'Hastingues, en plein centre-ville de Peyrehorade, les gendarmes repèrent un véhicule volé. Ils veulent procéder à un contrôle, demandent au conducteur de la voiture de s'arrêter. Celui-ci obtempère. Mais au moment où les militaires s'approchent du véhicule, l'individu redémarre, fonçant sur le véhicule de gendarmerie.

Les militaires font usage de leur arme à feu, pour stopper la voiture dans sa course. Celle-ci percute le véhicule des gendarmes et réussit à prendre la fuite, sur la route en direction de Saint-Martin-de-Seignanx. Miraculeusement, il n'y a aucun blessé.

Les deux individus sont toujours en fuite

Un important dispositif est alors déployé pour retrouver les deux fuyards, dont l'un a été identifié. Plusieurs brigades landaises, ainsi qu'un hélicoptère, des gendarmes à moto, et le peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (Psig) ont été appelés en renfort. A 18h ce dimanche, l'opération était toujours en cours, et les deux individus n'avaient pas été retrouvés. Les routes ont été coupées afin de faciliter le travail des forces de l'ordre.