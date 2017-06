Pfastatt : un couple de retraités agressé à son domicile, le petit-fils interpellé

Un couple de septuagénaires a été agressé à main armée à son domicile début juin. La police vient d'identifier les auteurs présumés. Le petit-fils fait partie des complices.

Les faits remontent au début du mois de juin. Un couple de septuagénaires installé à Pfastatt dans le Haut-Rhin est agressé avec une arme factice à son domicile en pleine nuit. L'homme, bousculé, s'est brisé le col du fémur.

Le petit-fils passe devant le juge

Les malfaiteurs ont dérobé de l'argent et des bijoux avant de partir avec la voiture des victimes. La voiture a été abandonnée le lendemain mais la police a relevé des indices et vient d'identifier les auteurs présumés. Un jeune majeur et un mineur ont reconnu les faits. Ils sont présentés à un juge ce jeudi matin avec un troisième homme, le petit-fils des victimes présenté comme complice. Il aurait donné des renseignements sur l'aisance présumé du couple de retraités.