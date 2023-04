Phalempin : un septuagénaire mort depuis plusieurs mois retrouvé dans son lit par les gendarmes

"C'était un homme très effacé, qui vivait reclus, les volets fermés et qui ne voulait pas qu'on frappe à sa porte". Thierry Lazaro, le maire de Phalempin, une petite commune du Nord, a été attristé, mais pas très surpris, quand les gendarmes ont découvert vendredi 21 avril un septuagénaire mort chez lui dans son lit.

"C'est un voisin qui a donné l'alerte, parce qu'il ne l'avait plus vu depuis des mois. Il avait peur de se faire claquer la porte au nez, mais plus le temps passait, plus il trouvait ça inquiétant. Alors un jour, il a appelé les gendarmes et c'est là qu'ils l'ont retrouvé mort. Son corps était en état de décomposition avancée, on n'a pas pu l'identifier officiellement. On pense qu'il est mort depuis la fin de l'année dernière", raconte le maire.

"Le problème, c'est que quand on n'est pas habitué à voir les gens, on ne s'inquiète pas de ne pas les voir" regrette Thierry Lazaro, maire de Phalempin depuis plus de vingt ans. Marcel T. habitait pourtant dans cette commune de 4 000 habitants depuis près de trente ans, où il a longtemps travaillé dans une usine. "Il était veuf depuis quelques années, on ne le voyait plus depuis la mort de son épouse."

Une mort "a priori naturelle"

Le corps a été envoyé vendredi à l'institut médico-légal. "A priori, en restant bien sûr très prudent, il s'agirait d'une mort naturelle, explique le maire de la commune. Mais s'il y a un doute, il pourrait y avoir l'ouverture d'une enquête. Cela dépendra des conclusions du médecin légiste."