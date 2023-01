Phénomène des piqûres en Bretagne et Loire-Atlantique : le point sur les enquêtes

Bleu Armorique : Revenons d’abord sur le phénomène des piqûres dans les discothèques et festivals bretons l’été dernier. Où en sont les investigations ?

Frédéric Benet-Chambellan : Ça reste un peu énigmatique, C'est vrai. Il y a eu de très nombreuses enquêtes. La Bretagne est l'une des régions où on a enregistré le plus de dossiers. Mais je confirme qu’au jour d'aujourd'hui, nous n’avons pas d'identification, pas de certitude sur le fait qu'avec ces piqûres, telle ou telle drogue aurait pu être introduite dans le corps des personnes piquées. Nous sommes sûrs néanmoins, c'est que dans 99 % des cas, ces victimes n'ont pas inventé les choses. Il s'est vraiment passé quelque chose. Ce que l’on constate aussi, c’est que ce phénomène s’est arrêté. Sur la période récente, on n'a pas été saisi de plaintes et sur les plaintes qui ont été déposées, les enquêtes sont toujours en cours. Si les choses ne se clarifient pas, très certainement que les procureurs de la République devront classer sans suite, faute d'identification, d'infraction et ou d'auteurs.

France Bleu Armorique : Concernant les incendies qu'on a connus cet été en Bretagne, dans les monts d'Arrée ou en forêt de Brocéliande, beaucoup ont été qualifiés de volontaires. Des personnes ont-elles été interpellées ?

Frédéric Benet-Chambellan : On est certain que la plupart des incendies ont un caractère volontaire. Les procureurs de la République, compétents en fonction du lieu des faits, ont ordonné les enquêtes. Celles-ci sont toujours en cours. Nous avons des pistes mais pas encore d'identification. Mais il faut savoir que ce sont des procédures très compliquées avec des éléments très fragiles. Une trace qui a été retrouvée sur les lieux, une géolocalisation de téléphone… tout ça demande beaucoup de temps, beaucoup de moyens.

Il est vrai qu'on est toujours preneurs de ce que nos concitoyens peuvent avoir vu ou entendu soit au moment des faits, soit après. Donc si vous avez entendu des choses, s'il vous revient un élément même minime, il faut vous manifester auprès des services de police ou de gendarmerie parce que tout élément peut être précieux pour pour permettre à une enquête d’aboutir.

France Bleu Armorique : Pour lutter contre les violences intra-familiales, les moyens sont importants avec notamment les téléphones graves dangers ou les bracelets anti rapprochement ?

Frédéric Benet-Chambellan : Nous avons aujourd’hui 259 téléphones grave danger en Bretagne et en Loire-Atlantique. Ils sont tous utilisés. Nous disposons également de 59 bracelets anti-rapprochement, contre 10 en 2021. Nous ne sommes évidemment pas dans une politique du chiffre, mais néanmoins, ce déploiement supplémentaire prouve, à la fois qu’il y a un besoin du côté des victimes et en même temps, que nous sommes en capacité technique de répondre et de faire le travail judiciaire nécessaire en matière d'enquêtes et de poursuites. Actuellement, 32% des détenus à la prison de Rennes-Vezin sont poursuivis pour des faits de violences intra-familiales, essentiellement pour violences conjugales.

En Bretagne et en Loire-Atlantique, nous avons enregistré en 2022, onze homicides conjugaux, dont dix commis par des hommes.

France Bleu Armorique : Parmi vos priorités en 2023, il y a également la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, notamment en milieu universitaire ?

Frédéric Benet-Chambellan : Je souhaite faire comme je l'ai fait l'année dernière avec les évêques dans le cadre des procédures qui mettent en cause des religieux. De la même façon, il m'est apparu nécessaire de travailler sur le milieu universitaire. Le travail à conduire est de faire connaître la politique pénale du parquet, de conduire vis à vis des étudiants des actions de pédagogie mais aussi de savoir toujours accueillir les victimes et les plaintes dans des conditions qui soient dignes sur le plan humain et qui soient suffisamment incitatives pour les victimes, pour qu’elles n’hésites pas à déposer plainte. Je trouve qu'il se dit trop souvent, y compris dans le milieu universitaire, que de toutes façons, ça ne servira à rien de déposer plainte. Il nous faut aider à vaincre ce sentiment.