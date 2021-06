Philippe Berre, le célèbre "escroc de l'A28", est mort à l'âge de 67 ans

Son nom ne vous est peut-être pas familier, son surnom en revanche vous dit sûrement quelque chose... Philippe Berre, "l'escroc de l'A28" est mort au début du mois de juin à 67 ans. Selon l'un de ses avocats, confirmant une information de nos collègues de Sweet FM, il s'est éteint dans une maison de retraite près de Tulle, en Corrèze, des suites d'une maladie cardiaque.

Un film consacré à son histoire

C'est à Saint-Marceau, au nord du Mans, en 1997, qu'il a fait parler de lui pour la première fois. A l'époque, la construction du tronçon de l'A28 reliant Alençon au Mans est à l'arrêt suite à la découverte d'une espèce protégée de scarabée. Philippe Berre, la quarantaine, va alors se faire passer pour un chef de chantier, recrutant ses employés et amenant du matériel, pour relancer lui-même les travaux. "Il aimait bien être mis en avant", confie son avocat.

Condamné à 5 ans de prison pour ces faits, l'usurpateur inspirera un film qui reviendra sur cette histoire : "A l'origine", de Xavier Giannoli avec François Cluzet et Emmanuelle Devos. "Pour en avoir discuté avec lui, il trouvait ça un peu trop romancé, pas assez fidèle à ce qu'il s'est passé en vrai", poursuit l'avocat Me Van Raët.

Il refait surface lors de la tempête Xynthia

Ce dernier fera la rencontre de Philippe Berre quelques années plus tard, dans les années 2010, après le passage de la tempête Xynthia sur les côtes charentaise et vendéenne. Ce personnage "original, avec la volonté de faire des choses" va alors se présenter sur la commune de Charron comme étant fonctionnaire au ministère de l'agriculture. "Il va accueillir des sénateurs, participer à des convois de matériel encadrés par la gendarmerie et prendre part à des réunions en préfecture", confie maître Van Raët. Cette fois-ci, il écopera de 4 ans de prison.