Philippe Croizon : "Si on me redonnait mes bras et mes jambes, je dirais 'Non merci !'"

Vierzon, France

La traversée de la Manche à la nage, une participation au rallye Dakar en 2017 et une autre prévue cette année : les exploits réalisés par Philippe Croizon forcent le respect. Surtout quand on sait que l'homme a été amputé des bras et des jambes en 1994, après un accident. Il participe à une grande soirée d'information sur le handicap, samedi au centre des congrès de Vierzon. Il en sera le grand témoin. Il parlera de la manière dont il a surmonté le handicap.

"Ça a été long, difficile mais j'aime ma vie", déclare Philippe Croizon sur France Bleu Berry. "Le personnage avant l'accident a disparu en même temps que l'accident. Il y a un nouveau personnage qui s'est construit au fil de beaucoup d'années", ajoute-t-il.

J'aime ma vie d'aujourd'hui parce que j'en ai fait quelque chose"

ÉCOUTEZ | Philippe Croizon, invité de France Bleu Berry Copier

Sur France Bleu Berry, Philippe Croizon explique comment il s'est reconstruit. "Dans mon parcours de vie, _il y a eu trois outils de résilience : ma famille et mes amis ; l'humour ; et le sport_. Ça m'a vraiment reconstruit. Demander un coup de main à quelqu'un, ce n'est pas un déshonneur mais un moment de partage. Le sport m'a permis de m'accepter", témoigne Philippe Croizon.

"Si on me redonnait mes jambes et mes bras aujourd'hui, je dirais 'Non merci !'. Ma vie est chouette. C'est du courage mais surtout une équipe autour", conclut Philippe Croizon.