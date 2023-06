Philippe Pacque, l’homme condamné trois fois à la perpétuité

"La violence est devenue son identité", constatent les experts au troisième procès de Philippe Pacque, qui s’est déroulé jeudi et vendredi devant les Assises de la Charente-Maritime. L’homme de presque 66 ans, dont 38 passés en détention, a de nouveau été condamné vendredi à la peine maximale. Comme en 1987 et en 2014. Reconnu coupable en tout d’un assassinat et de cinq tentatives. Ses victimes sont uniquement des femmes. La dernière était la psychologue qui le suivait en prison, victime d’une tentative d’étranglement le 25 mai 2021 à la centrale de Saint-Martin-de-Ré.

ⓘ Publicité

Alors que s’ouvre son procès, l’accusé refuse de décliner son identité, refuse de "participer à du cinéma". Désabusé, frustré de ne pas être entendu par la justice, Philippe Pacque promet de garder le silence. Comme il le fait depuis des années en détention. Sans contact à l’extérieur de la prison, et pratiquement aucun à l'intérieur. Si ce n’est ces courriers à l’institution judiciaire, qui alternent insultes, délire sexuel, et auto-accusations de crimes imaginaires commis sur des enfants.

Pourtant l’audience va vraiment permettre de mieux comprendre les mécanismes de ses passages à l'acte, qui reviennent régulièrement, "avec la précision d’un mécanisme d’horlogerie" comme le dira l’avocate générale Soraya Ahras dans son réquisitoire. Il y aura aussi de vrais moments d’humanité, grâce notamment à la personnalité de la victime, qui jusqu’au bout a souhaité rester une soignante.

L’experte qui a compris

Premier moment de vérité : la déposition de la psychologue-experte qui a rencontré Philippe Pacque dans le cadre de l'enquête. Mais a aussi compulsé la quinzaine d'expertises qui jalonnent son parcours criminel. Anne Jolly relève le "trou noir" décrit par Philippe Pacque lors de son dernier crime, que la thérapeute rapproche des propos tenus par ses patients psychotiques.

"Son état s'est aggravé en 2017, M. Pacque s'est effondré" note l'experte. Cela correspond à l’annonce de la mort de ses parents, et de ses deux sœurs. Son dernier lien avec le monde extérieur. "Il ne lui reste plus que les magistrats" analyse après coup Anne Jolly. "Le paradoxe c’est que pour créer du lien avec eux, il commet des passages à l'acte qui rompent ce lien."

"Dans la même phrase, il m'a dit qu'il avait envie de tuer, et n'avait pas envie de tuer", précise encore à la barre Anne Jolly, qui décrit une personnalité double : "il vit en même temps dans deux registres parallèles. C'est un homme qui est à 99% gentil, mais le 1% restant peut vous tuer." La psychologue relève aussi son isolement, le vide abyssal de sa vie. "Je ne vous oublierai jamais" promet-elle à Philippe Pacque, qui répond la voix étranglée : "merci".

La victime thérapeute

Lorsqu’elle s’avance à la barre des témoins, Julia, la psychologue agressée ne livre pas vraiment le témoignage attendu d'une victime. Des sanglots dans la gorge, cette femme de 45 ans évoque bien sûr sa lutte avec Philippe Pacque. "Une lionne" décrira son avocate Anne Glaudet dans sa plaidoirie. Et puis la suffocation, ces mots qui la traversent : "c'est moche de mourir comme ça." Et puis les séquelles : cette angoisse qui rejaillit sur sa famille, ces sursauts au moindre bruit, "la violence quotidienne en prison" qu'elle "ne supporte plus" - elle changera d'affectation quelques mois plus tard.

Mais la professionnelle reprend vite le dessus. "Que pensez-vous de l'intention homicide?" lui demande la présidente. "Je comprends les mots qu'il a dit lors des expertises, répond Julia*. Qu'à la fois il voulait me tuer, et ne voulait pas me tuer. Il y a une partition dans sa tête."* Et ce courrier de revendication plein d'obsénités retrouvé sur lui ? "Du délire, estime la psychologue : il s'agissait tout autant d'alerter sur son mal-être."

Questions sur la sécurité en prison

Julia décoche au passage une flèche à l'administration pénitentiaire. Si les portiques de sécurité avaient été utilisés, "Philippe Pacque ne serait pas venu me voir avec une fourchette aiguisée. Rien ne se serait passé." Cette violente agression a mis en évidence le manque de sécurité pour les soignants qui interviennent à la prison de Saint-Martin.

La thérapeute décrit un détenu très isolé, "à l'anxiété immense". "J'ai essayé de lui permettre d'aller mieux, constate Julia, je n'ai pas réussi, désolée !" dit-elle en se retournant vers l'accusé. "Avez vous de la colère contre lui ?" interroge l'avocate générale. "Mes collègues ne comprennent pas, mais non. Pour moi c'est d'abord un patient."

"Une miraculée"

Intervenant en visio-conférence, le médecin-légiste Grégoire Dobrowolski détaille ses deux rapports très précis, le premier réalisé 12h après les faits, le second lors de la reconstitution, l’année suivante. Marques sur le cou, le visage, les mains, rien n’a échappé à sa vigilance. Comme ces "pétéchies", micro-hématomes retrouvés sur le visage de la victime, liés à une surpression sanguine, typiques des phases de strangulation, quand on bloque les veines jugulaires. "Ce sont des traces qu’on retrouve habituellement sur des personnes décédées."

Ces rapports soulignent l’importance de la médecine légale pour établir des faits. Et en l'occurrence l’expert est formel : la psychologue de Saint-Martin est passé "à deux ou trois secondes d’une mort certaine". Elle allait perdre conscience et laisser l’accusé terminer tranquillement son projet criminel. "Miraculeusement" une de ses collègues l'a entendue et a donné l’alerte. "C’est une miraculée" répète Grégoire Dobrowolski.

Erick Sainderichin a été commis d'office pour représenter Philippe Pacque, qui avait récusé son avocate. Pour Erick Sainderichin, la question de l'irresponsabilité pénale de son client devait être posée. © Radio France - Julien Fleury

Philippe Pacque parle… enfin

Au moment de s’exprimer sur les faits, Philippe Pacque quitte sa posture de silence, et se tourne d'abord vers sa victime : "ce que vous avez dit hier m'a touché. J'en ai pris conscience cette nuit : je regrette profondément." L'accusé promet : "je n'ai pas voulu vous tuer, je n'en aurais pas eu la force. Je sais bien que les faits sont contre moi, que les experts m'ont rhabillé pour l'hiver, mais c'est sincère."

"Enfin, vous vous exprimez" soupire la présidente. "Nous avons donc deux Monsieur Pacque", constate à présent la magistrate. Et de pointer les incohérences de l'accusé : "si vous ne vouliez pas la tuer, pourquoi avoir décrit l'assassinat dans une lettre de revendication ? Pourquoi avoir emporté une fourchette aiguisée en poignard?"

"Cette lettre c'est une horreur, répond Philippe Pacque. Je ne suis pas bien dans ma tête pour écrire des choses pareilles." Un accusé incapable d'en dire plus sur ses motivations : "je ne trouve pas les mots pour dire ce que je ressens. Oui, je suis malade. Au fond du trou, je n'arrive plus à remonter."

L’énigme des femmes

Le paradoxe saute au yeux : Philippe Pacque s’en prend aux seules personnes qui tentent de l’aider. Sa psychologue en 2021 à Saint-Martin. Mais aussi son éducatrice en 2012 à Caen, celle qui tentait de l’aider dans ses démarches d’insertion à l’occasion d’une libération conditionnelle. Toujours des femmes.

Des femmes encore, ses quatre premières victimes, poignardées en 1983 à Amiens - ce qui lui avait valu ce surnom dans la presse, "l'épervier des Ardennes". "C’était différent à l’époque, précise l'accusé*, c'est que je croyais voir ma femme partout." *Philippe Pacque a en effet été marié en 1980. Une épouse qui le quittera deux ans plus tard.

"Les autres, c'est parce qu'elles sont liées à l'administration pénitentiaire" enchaine l'accusé. Ce qu'a confirmé l’expert-psychiatre. "Il s’en est pris à sa psychologue car c’était la seule personne qu’il avait sous la main." Et puis l’homme (qui se dit homosexuel) est extrêmement réservé, souvent incapable de s'exprimer. "C’est plus facile pour moi de parler avec des femmes." L’experte-psychologue confirme que le genre n’est pas forcément la cause de l’agression. "A travers ces passages à l’acte, il cherche d'abord à créer un lien avec le monde extérieur."

Accessible à une condamnation ?

Ce n’est pas le "gentil" Philippe Pacque que l'expert-psychiatre a rencontré. Lionel Alix décrit un homme "en colère", qui assume ce qu'il a fait. Un Philippe Pacque dit qu'il "se fout de ses victimes". "Son identité violente qui est la seule qui lui reste" après 38 ans passés en détention, conclut le médecin. Reste une "dangerosité sociale extrême", une "totale froideur émotionnelle, une toute-puissance", selon l’expert qui diagnostique une "psychose simple".

L’avocate générale se glisse dans ses pas. "C’est peut-être une maladie, mais ce n’est pas une maladie mentale constituée, reprend Soraya Ahras. Plutôt une structuration de sa personnalité. Le recours à l’homicide, c’est son mode de fonctionnement." La nuance a une grande importance pour la justice : cela veut dire que le discernement de Philippe Pacque n’était ni altéré ni aboli au moment de l’agression. Il est donc accessible à une condamnation.

Une lecture qui fait bondir l’avocat de la défense. "En 40 ans, aucun psychiatre n’a jamais diagnostiqué de maladie mentale, s’emporte Erick Sainderichin. Il est donc tout à fait normal, Il ne faut pas le soigner ! Il faut le laisser recommencer sans fin." Et l’avocat de citer une étude, selon laquelle 25% des détenus devraient en réalité être pris en charge en psychiatrie. "Simulacre de procès, dénonce à son tour Erick Sainderichin. Tout est écrit d’avance. Allez-y : il est déjà mort, il ne se débat plus."

Y a-t-il eu abolition ou altération du discernement de Philippe Pacque ? La présidente accepte d'ajouter ces deux questions à celles posées au jury. Trois heures plus tard, le verdict tombe : c'est non et non. L'accusé est reconnu coupable. Et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.