Philippe Saurel après l'accident mortel à Montpellier : "Je comprends l'inquiétude des habitants"

Montpellier, France

Lors d'une marche blanche dimanche, plusieurs habitants du quartier de la Mosson à Montpellier ont directement interpellé le maire de la ville. Ils lui demandent des aménagements sur l'avenue de Heidelberg, là où une famille a été fauchée par une voiture jeudi 11 juin, après la victoire de l'Algérie en 1/4 de finale de la coupe d'Afrique des nations. Une maman de 41 ans a été tuée dans l'accident. D'après les premiers éléments de l'enquête, la vitesse est en cause.

"Cette infraction semblerait coutumière dans le secteur puisque des habitants nous ont fait part de rodéos, de courses de voitures qui sont facilitées par le profil de cette voie devant le stade de la Mosson qui est très large. Je vous rappelle que l'arrivée du Tour de France avait été programmée à la Paillade, à cet endroit là, parce qu'il est large. C'est aussi l'accès au tramway, l'accès au stade les jours de matches et la voie principale de contournement de la Paillade puisque l'avenue de l'Europe a été coupée. Ce qui veut dire que certes des aménagements sont prévisibles mais je ne me prononce pas sur leur nature tant que d'une part, je n'ai pas les résultats de l'enquête de police et d'autre part, qu'il y ait des études techniques. C'est compliqué on ne peut pas faire n'importe quoi sur cet espace public même si je comprends l'inquiétude des habitants et même si je ferai ce qu'il faut pour assurer au maximum la sécurité des citoyens".

Philippe Saurel a tenu à s'associer au deuil de la famille, "ce qui est arrivé est dramatique donc je voudrais adresser les condoléances du conseil municipal et du conseil de métropole".