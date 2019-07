Photo d'une jambe amputée sur des paquets de cigarettes : l'hôpital Legouest se défend

Au lendemain de sa mise en cause par un Messin qui affirme avoir découvert qu'une photo de sa jambe amputée était utilisée, sans son accord, pour illustrer des paquets de cigarettes, l'hôpital Legouest affirme regretter cette possible diffusion, dont il se dit "non responsable".