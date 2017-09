PHOTO - Dramatique accident de la route à Besançon

Deux morts et deux blessés, le bilan est lourd après le terrible accident qui s'est produit vers 6 heures ce samedi matin sur le haut de la rue de Belfort à Besançon. Une voiture est allée percuter un poteau de soutien du tram. Une vitesse excessive est sans doute à l'origine du drame.

L'hécatombe se poursuit sur les routes en Franche Comté. Un terrible accident a fait deux morts ce samedi matin à Besançon. Une voiture seule en cause est sortie de la route, sans doute en raison d'une vitesse excessive, elle est allée percuter un poteau de liaison du tram. L'accident s'est produit vers 6 heures ce matin au niveau du rond point en haut de la rue de Belfort.

Sur les quatre personnes à bord, deux jeunes femmes ont été éjectées, elles ont été tuées sur le coup. Les deux autres occupants, des hommes, sont sérieusement touchés. Sous la violence du choc, le bloc moteur s'est retrouvé en dehors de la voiture. La circulation du tram sur la ligne 1 a été interrompue pendant plusieurs heures. Une enquête a été ouverte.

Série noire sur les routes franc-comtoises

Cet accident est le dernier d'une véritable série noire sur les routes franc-comtoises : une jeune femme de 27 ans est décédée dans la nuit de vendredi à samedi suite à un choc frontal vers minuit à Damprichard sur la départementale 101 en direction de Charquemont. L'accident a également fait deux blessés graves, deux jeunes de 18 et 21 ans. Enfin deux personnes âgées de 70 ans sont mortes ce vendredi en Haute Saône sur la départementale entre Gray et Pesmes suite à une collision entre une voiture et un camion . Le couple était originaire du Jura. Le conducteur du poids lourd est indemne mais choqué.