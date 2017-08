Photo/ Drôme: un conducteur trop lent, trop lourd et au téléphone sur l'Autoroute du soleil

Un touriste allemand a été stoppé ce mercredi matin à hauteur de Tain l’Hermitage sur l’autoroute A7, alors qu’il roulait à faible vitesse avec une fourgonnette en surcharge d’ 1,4 tonne tout en téléphonant.

Au volant de sa fourgonnette ce conducteur arrivait d’Allemagne et se dirigeait vers le sud pour prendre un bateau. Mais dans la traversée de la Drôme son turbo le lâche. Il faut dire que le véhicule est chargé au-delà du raisonnable. Plus de 4 vélos sur le toit, l’arrière du fourgon rempli et il tire une remorque. Du coup le véhicule ne dépasse pas les 70 km/h sur l’autoroute.

Coup de fil au dépanneur

Plutôt que de s’arrêter ce conducteur décide de téléphoner à un dépanneur tout en conduisant. C’est en tout cas l’excuse qu’il donne aux gendarmes lorsqu’il est intercepté à hauteur de Tain l ‘Hermitage. La patrouille de l’escadron de sécurité routière décide de faire passer le fourgon à la pesée. Résultat : 4 ,9 tonnes au lieu de 3,5. Une tonne quatre de surcharge, pas loin d’un record. Cet allemand a dû payer 360 euros d’amende et de frais lié au transport de matériel en surcharge avant de pouvoir repartir…mais son bateau ne l’a pas attendu.