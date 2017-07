Photo | "J'aurais pu tout perdre dans l'incendie !", dit le manadier André Castella de Bessan

Ce samedi 15 juillet, un incendie a ravagé une centaine d'hectares de végétation à Bessan dans l'Hérault. Finalement les pompiers ont évité le pire, protégés des habitation et notamment la manade d'André Castella, le père du torero biterrois. Lui et ses voisins on vu les flammes de très près.

Le jour d'après et ce spectacle de désolation. D'après le dernier bilan des pompiers, qui étaient encore à patrouiller sur le secteur ce dimanche 16 juillet, 110 hectares de végétation sont parties en fumée dans l'incendie. Des terres agricoles en friche pour la plupart.

Mais aussi des champs où paissent les vaches et taureaux d'André Castella et son voisin. Il faudra sans doute acheter du fourrage plus tôt que prévu pour les nourrir à l'automne. L'herbe est calcinée. Au moins aucune de ses bêtes n'a été victime des flammes contrairement a ce que disait le bilan dressé par les pompier samedi soir.

Un peu plus loin, ce sont les ruches d'un autre voisin, apiculteur amateur, qui ont entièrement brûlées. Ou encore le jardin de Sébastien et ses arbres fruitiers, qui n'en donneront plus. Pas de gros dégâts, mais une amertume chez ces habitants de Bessan. Comme l'odeur âcre de l'incendie qui persiste en ce dimanche 16 juillet.

Les pompiers patrouillent à la recherche de points chauds. © Radio France - PF

Des champ en friche carbonisés © Radio France - PF

L'incendie est accidentel. C'est un agriculteur qui en est à l'origine. Ce dernier réalisait des travaux dans ses champs, sa machine agricole a déclenché le feu. L'agriculteur à lui même contacté le 18.

Un arbre calciné © Radio France - PF