PHOTO - Un loup a-t-il été repéré dans la plaine de la Gardonnenque ?

Un loup se balade-t-il en ce moment dans la plaine de la Gardonnenque entre Nîmes et Alès ? C'est en tout cas ce qu'assurent, photo à l'appui, des chasseurs du secteur situé du côté de Brignon, La Calmette et Moussac. Ils ont repéré cet animal grâce à une caméra à vision nocturne. Le cliché qui a été transmis à la rédaction de France Bleu Gard Lozère a été pris le 8 février dernier précisément à 23h58.

Pour l'un des chasseurs que nous avons pu joindre, il n'y a guère de doutes : "C'est la première fois que nous prenons un animal comme ça en photo grâce à cette caméra que nous utilisons habituellement pour la chasse au sanglier. À notre connaissance, il n'y a pas de chien errant dans le coin. Et quand on observe l'attitude de l'animal, avec les oreilles pointues et la queue basse, il ressemble beaucoup plus à un loup qu'à un chien" précise-t-il.

Prudence du côté des autorités

À la DDTM, la direction départementale des territoires et de la mer, le diagnostic est beaucoup plus réservé. Sans vouloir répondre à une interview, notre interlocuteur rappelle que seul l'Office français de la biodiversité est habilité à déterminer s'il s'agit ou non d'un loup.

Par ailleurs, sur le site officiel de la préfecture du Gard, qui recense toutes les observations de grands prédateurs, on ne trouve pas trace d'un signalement dans le secteur de la Gardonnenque. Loup y es-tu ? Mystère.