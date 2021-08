PHOTO - Un objet impressionnant s'échoue sur la plage de Seignosse

Cette bouée de 5 mètres de haut et 2 mètres de large a été trouvée sur la plage du Penon à Seignosse.

C'est une découverte totalement inattendue qu'ont faite les CRS-MNS sur une plage de Seignosse (Landes) ce jeudi 12 août : une bouée de signalisation de 5 mètres de haut, 2 mètres de large et pesant plus de 4 tonnes. Une photo a été rendue publique ce vendredi 13 août. La bouée se trouvait sur la plage du Penon, à Seignosse, à 120 mètres au sud de la zone règlementée. La provenance de l'objet est inconnue, mais il est certain que cette bouée ne vient pas de France. Elle a donc probablement dérivé sur une longue distance avant de s'échouer à Seignosse. La piste d'une origine canadienne de cette bouée est étudiée.

Il arrive parfois que des bouées de signalisation, utilisées à l'entrée d'un chenal pour guider les bateaux, se détachent et partent à la dérive. Elles peuvent alors parcourir des milliers de kilomètres à travers l'océan.