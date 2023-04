PHOTOS - 138 Marseillais retrouvent leur logement après l'explosion de la rue de Tivoli

Le bruit des disqueuses annonce le retour. Les services municipaux de Marseille enlèvent les scellés posés sur les volets des immeubles condamnés. Depuis 9h ce vendredi matin, 138 personnes de 72 foyers sont autorisées à regagner leur logement après trois vérifications d'experts : la mairie, un bureau d'études privé et le centre scientifique et technique du bâtiment. La vie reprend pour Georges qu'on voit de retour à sa fenêtre. Vers 9h, la rue Jaubert est rouverte en totalité. Et les vélos sont parmi les premiers à dévaler le bitume. Torréfaction et ses cafés de terroir font à nouveau sentir leurs arômes.

Le retour tant attendu © Radio France - Julia Beaufils

La voie est libre pour les vélos © Radio France - Julia Beaufils

Les services municipaux libèrent les volets condamnés. © Radio France - Julia Beaufils

La vie reprend au café © Radio France - Julia Beaufils

Benoît Payan : "Tous les habitants savent ce qui se passe dans leur logement"

Vers 9h30, sur place, le maire Benoît Payan donne une conférence de presse. “Tous les habitants savent exactement ce qu’il se passe dans leurs logements”. Le maire de Marseille insiste sur la sécurité, mais "l’objectif, c’est de ne pas laisser des Marseillais sur le bord de la route” et pour éviter "des familles en errance comme ça a été le cas pour Noailles".

Outre les vérifications techniques (électriques, gaz etc...), Benoît Payan souligne le travail de la cellule psychologique d’accompagnement car “quitter son logement est quelque chose de très difficile et une prise en charge psychologique est aussi importante que celle financière”.

Benoît Payan © Radio France - Julia Beaufils

164 Marseillais vivent encore loin de chez eux

Ce retour ne fait pas oublier les 164 évacués qui vivaient au plus près de l'explosion et qui sont encore condamnés pour plusieurs semaines à être relogés. Et personne n'oublie non plus les huit victimes. Les fleurs et les banderoles restent accrochées dans le quartier.

L'hommage aux victimes de l'immeuble de la rue de Tivoli © Radio France - Julia Beaufils