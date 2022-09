VIDEO : 20 ans après les inondations qui ont frappé le Gard, la commune d'Aramon se souvient

Le 8 et 9 septembre 2002, le Gard faisait face à de dramatiques inondations. Bilan, 22 morts dont cinq à Aramon. 20 ans plus tard, les habitants de cette commune du Gard Rhodanien n'ont rien oublié.

22 morts, 4.200 sauvetages, plus de 800 millions d’euros de dégâts, c'est le bilan des inondations survenues dans le Gard en septembre 2002. Parmi les 299 communes touchées, celle d'Aramon. "C'était l'apocalypse comme dans un film d'horreur" se souvient Séraphine Jouve, une habitante de ce village de 4.100 habitants. Il est environ 20h30 ce lundi 9 septembre 2002 quand la digue, édifiée au 19e siècle pour protéger la commune du Gardon, cède.

"C'était une lame qui faisait entre 50 et 60 cm de haut. Elle arrivait à la vitesse d'un cheval au galop" - l'ancien maire Jean Mahieu

A la hâte, le curé d'Aramon sonne le tocsin pour avertir les habitants du danger. Mais certains sont déjà pris au piège par la montée des eaux. "On entendait certaines personnes criées et appelées à l'aide. En pleine nuit, c'est affolant" affirme Séraphine Jouve.

Aramon sous les eaux © Maxppp - PR

Plus de 700 personnes hélitreuillées

Plusieurs maisons sont rapidement inondées. Jusqu'à trois mètres d'eau dans celle de Françoise Kunstmann. Réfugiée au premier étage avec son mari et son fils, elle appelle alors les pompiers et grimpe sur son toit. "On a dégondé une porte pour monter sur la toiture. On avait les doigts en sang à force de s'accrocher aux tuiles" précise-t-elle. Vingt minutes plus tard, un hélicoptère Puma s'immobilise au dessus de sa maison.

"Nous nous sommes agrippés à un sauveteur et nous avons été hélitreuillés en pleine nuit" - Françoise Kunstman

Dans la nuit, le ballet des hélicoptères est incessant. "716 personnes ont été hélitreuillées" selon l'ancien maire Jean Mahieu. Sur des barques, des pompiers et des gendarmes viennent en aide aux sinistrés. A leur côté, Joseph Pronesti, un habitant d'Aramon, leur sert de guide. "Il y avait des mètres cubes de bois qui flottaient dans les rues, des cabanes ou encore des piscines en plastique" se remémore-t-il.

Les sauveteurs viennent en aide aux sinistrés © Maxppp - FD

Aramon, village lacustre

Au lever du jour, c'est un spectacle de désolation. "Aramon était un immense lac avec des maisons au milieu" lâche Pierre Prat, alors policier municipal à Aramon. Le bilan est lourd. "Cinq morts dont quatre dans le centre du village" précise avec émotion l'ancien maire Jean Mahieu. Les dégâts sont eux colossaux. Il y en a pour plusieurs millions d'euros. "Nous n'avions plus de maison de retraite, plus gendarmerie, plus d'électricité, plus de téléphone, plus rien. Nous étions nus" déplore-t-il.

"Ce qui m'a le plus marqué, c'est le regard hagard des gens. Comme moi, ils avaient du mal à réaliser"- Jospeh Pronesti

Certains sinistrés sont alors accueillis dans l'enceinte du collège d'Aramon. Et très vite la solidarité s'organise. "Beaucoup de personnes, qui n'étaient pas du village, sont venues spontanément nous apporter des habits et des vivres. Cela nous a fait chaud au coeur" se souvient Pierre Prat.

Aramon sous les eaux © AFP - Boris Horvat

Une digue reconstruite en 2003

Il faudra atteindre trois semaines pour que les mètres cubes d'eau s'évacuent totalement de la commune d'Aramon. Et beaucoup plus pour que certains habitants retrouvent leur logement. "J'ai mis trois ans avant de retourner vivre dans ma maison. J'ai dû faire d'importants travaux. J'avais tout perdu. La puissance de l'eau, c'est impressionnant" affirme Martine Teyssier dont le souvenir de ces inondations est encore vivace dans sa mémoire.

Une maison dévastée à Aramon © AFP - BH

Depuis 2002, certains habitants ont démangé et des maisons ont été rasées. La digue a été refaite et une sirène d'alarme a notamment été installée. Montant de l'investissement environ 4 millions d'euros.