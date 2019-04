PHOTOS - 20 km2 de terrain quadrillés autour de la Calmette pour retrouver le policier disparu depuis lundi

La Calmette, France

Ce jeudi matin encore, près d'une centaine d'hommes restaient mobilisés pour tenter de retrouver le policier, disparu depuis lundi de la Calmette où il réside. C'est dans la mairie de cette commune située entre Nîmes et Alès que les gendarmes ont établi leur QG et dirigent les opérations de recherches. Il faut en effet explorer tous les endroits où le fonctionnaire aurait pu se rendre, y compris dans les endroits les plus inaccessibles. Depuis lundi, ce sont déjà 20 km2 qui ont été parcourus, à pied et dans les airs, les gendarmes ayant recours à un hélicoptère et à des drones.

"On a à l'ouest, la Nationale 106, au sud, le camp des garrigues, au nord le Gardon et on va jusqu'au Pont Saint Nicolas. On a des gouffres, des cavités, des grottes et des zones boisées très difficiles d'accès. "

Un adepte du survivalisme

Ce jeudi, les recherches ont été étendues autour du château de Portes, au pied des Hautes Cévennes où le policier avait l'habitude de se rendre. Il y faisait régulièrement des séjours dans une cabane. L'homme est en effet un habitué des sorties nature.Il est adepte du survivalisme. _"Il peut se débrouiller seul pendant plusieurs jours"_confie le lientenant-colonel Sébastien Baudoux, qui supervise les opérations sur le terrain.

L' enquête judiciaire se poursuit.

Parallèlement à ces recherches, l'enquête menée par les gendarmes d'Alès se poursuit avec l'audition des proches du policier. "C'est en fonction des témoignages qu'on va poursuivre les recherches. Peut-être que demain, on n'aura pas de piste et on lèvera les recherches, et que dimanche ou lundi, on aura une nouvelle piste et on ira vérifier et on mettra les moyens en conséquence du terrain qu'on a à parcourir."

Selon les témoignages recueillis justement, il semble que le policier n'ait toujours pas digéré la séparation d'avec sa femme, il y a plus de 10 ans. C'était un 1er avril. C'est un 1er avril aussi, qu'il a disparu.

Les gendarmes ont installé leur QG à la mairie de la Calmette © Radio France - Sylvie Duchesne

L'hélicoptère des gendarmes encore mobilisé ce jeudi - Gendarmerie du Gard

La zone à explorer est difficile d'accès - Gendarmerie du Gard