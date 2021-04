PHOTOS - 2.000 mètres carrés d'entrepôts d'un cuisiniste prennent feu en Dordogne

Il aura fallu l'intervention d'une soixantaine de pompiers pour venir à bout de cet incendie qui s'est déclaré vers 23 heures dans cet entrepôt de l'usine INOVA à Campagnac-lès-Quercy, au sud-est de la Dordogne. 2.000 m² sont partis en fumée. Il s'agit de la zone consacrée au stockage de panneaux mélaminés nécessaires à la fabrication des caissons de cuisines. Cette partie du site désormais détruite représente la moitié de l'usine. Les secteurs consacrés au bois massif et à l'administration ont pu être épargnés. Selon la direction, la production ne sera que peu impactée par le sinistre, et il n'est pas certain que des salariés soient placés en chômage partiel.

Au moins 3 millions d'euros de dégâts

Cette entreprise est à la fois le plus gros employeur du canton de Villefranche-du-Périgord avec ses 38 salariés et le plus petit fabricant de cuisines en Europe. Leurs produits sont distribués à travers 20 magasins partout en France. Ce midi l'expert en assurance était déjà sur place. Les dégâts sont estimés à au moins 3 millions d'euros. Quand le feu s'est déclaré, des explosions ont réveillé des habitants de la commune, dont plusieurs salariés, qui sont spontanément venus prêter main forte.

Les pompiers de onze casernes différentes sont intervenus cette nuit et durant toute la matinée. © Radio France - Emmanuel Claverie

Un début de feu de végétation

À midi, de petites flammes persistaient au milieu des cendres, mais les sapeurs-pompiers affirment qu'il n'y a aucun risque de reprise. Lors de leur intervention les hommes engagés ont mis fin à un début de feu de végétation qui se propageait depuis l'entrepôt en flamme.

Selon les premières constatations, l'origine du feu serait accidentelle.

A la mi-journée, les pompiers étaient encore sur palce pour éteindre les dernières flammes. © Radio France - Emmanuel Claverie