PHOTOS - 600 poussins flamants roses bagués au Salin d'Aigues-Mortes, dans le Gard

Le Salin d'Aigues-Mortes dans le Gard est le plus grand territoire d'accueil de flamants roses en Europe. Florence Saki, organisatrice de l'opération de baguage et salariée du groupe Salins en est fière ; "entre 12 000 et 15 000 flamants roses par an depuis 2016".

Le baguage des poussins flamants rose est cruciale dans l'observation de ces oiseaux. Une fois la bague au pied, les oiseaux pourront être tracés par les centres de recherche, pour voir si éventuellement leurs migrations évoluent au fil des ans. C'est le cas selon Florence Saki. "Auparavant , tous les flamants migraient en hiver, on n'en voyait plus dans le salin car ils allaient se réchauffer en Afrique. Sauf qu'avec le réchauffement climatique, certains n'ont plus besoin de ça, et désormais, même l'hiver, on voit des oiseaux qui restent ici."

Une opération vaste et millimétrée

Pour observer ces phénomènes, le baguage peut être très utile. Il a lieu chaque année, à l'exception de 2020 à cause des conditions sanitaires.

Les 120 bénévoles, répartis en huit équipes, entourent une "crèche", une concentration de bébés flamants roses, qui, d'ailleurs, sont encore gris. Le but est de resserrer petit à petit ce cercle, afin de diriger un maximum d'oiseaux vers un enclos fermé en générant le minimum de stress pour les oisillons.

L'équipe de Philippe se prépare à entrer dans le bassin pour encercler les oiseaux. © Radio France - Juliette Pierron

Philippe, chef d'équipe, rappelle les consignes de dernière minute : "Surtout, il faut rester aligner le plus possible et marcher au même rythme pour qu'il n'y ait pas d'échappée. Par contre, _si un oiseau réussit à s'échapper, on ne le rattrape pas, on ne le touche pas, on le laisse partir, c'est très important_."

Le talkie-walkie de François grésille. Le "top départ" est lancé. Les bénévoles entrent dans l'eau, parfois jusqu'aux hanches, pour se rapprocher peu à peu des flamants roses.

L'important, c'est de rester à équidistance des uns des autres pour que le moins d'oiseaux possible ne s'échappe. © Radio France - Juliette Pierron

Il faut éviter que les oiseaux s'échappent mais sans jamais les brusquer. © Radio France - Juliette Pierron

Le cercle se rapproche, et les bénévoles se dirigent doucement vers l'enclos qui accueillera le temps du baguage les quelque 600 jeunes flamants roses.

Mission réussie : les oiseaux se dirigent vers l'enclos sans panique. © Radio France - Juliette Pierron

L'enclos se referme. Désormais il faut faire vite. Car les oiseaux stressés peuvent se blesser dans l'enclos. Le dispositif est simple et efficace. Chaque équipe se positionne sur le bord de l'enclos, et dans ces équipes, chaque bénévole à un rôle. Porteur : celui qui récupère les oiseaux, bagueur : celui qui leur met les bagues, peseur et mesureur : ceux qui prennent le poids et les mesures des poussins flamants roses.

Chaque oiseau reçoit deux bagues : une en métal plus solide et une en plastique plus visible. © Radio France - Juliette Pierron

Pour être pesé, chaque oisillon est délicatement enveloppé puis soulevé. © Radio France - Juliette Pierron

Retrouver la nature

Les bénévoles ont conscience de la chance qu'ils ont de participer à cette aventure. "Dès qu'on peut s'approcher des étangs, des tables salantes, on est à l'origine du Salin et oui, ça fait du bien, de se retrouver dans la nature", se réjouit Jackie, une habituée du baguage.

C'est aussi l'occasion de sensibiliser les bénévoles à l'importance de ce milieu naturel. "Sans sel, il n'y a pas de flamants roses, rappelle Florence Saki. C'est parce que ces marais salants sont parfaitement entretenus que la colonie de flamants roses y revient tous les ans depuis 2016, on est très fiers."

Les bénèvoles attendent leur tour pour faire baguer les oiseaux. © Radio France - Juliette Pierron

Jamie, un novice, porte un flamant rose pour la première fois : "Je sens son petit cœur battre !" et puis il demande au bagueur : "Pourquoi deux bagues ?" et ce dernier de répondre : "Il y en a une en métal, quasiment indestructible qu'il va garder à vie et une autre en plastique plus fragile, mais qui est visible avec des jumelles. Celle en métal, il faut attraper l'animal pour retrouver son identification. Avoir les deux, c'est éviter le plus possible d'avoir un nouveau contact avec l'oiseau."

Une fois le check-up complet réalisé, les oiseaux sont relâchés. Et généralement, ils ne demandent pas leur reste : les voilà qui, à peine posés, s'enfuient vers le milieu de l'étang, pour retrouver leur crèche.

Une fois bagué, mesuré et pesé, cette oiseau va retrouver sa liberté. © Radio France - Juliette Pierron

Pour Florence Saki, le flamant rose, c'est tout un symbole : " Ca fait neuf ans que je travaille ici, neuf ans que je sors mon appareil photo dès je vois des flamants roses. _C'est un symbole de liberté ! Et on en a grandement besoin après ces mois de confinement._"