Photos : à Avignon au palais de justice déconfiné le masque reste obligatoire

Dans les tribunaux les mesures sanitaires s'appliquent comme dans le reste du pays : entrée plus filtrée que jamais, Sens d'entrée et de sortie obligatoires et fléchés, masque obligatoire dans la salle des pas perdus et salles d'audiences à la capacité d'accueil réduite.