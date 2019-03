PHOTOS - A Châteauroux, 480 manifestants pour la défense du service public et le pouvoir d'achat

Par Victor Vasseur, France Bleu Berry

La CGT, FO, FSU et Solidaires appellent à une journée de grève interprofessionnelle et de manifestations ce mardi. 1500 manifestants ont défilé à Bourges et Châteauroux, pour plus de pouvoir d’achat.