PHOTOS - A Générac, huit hectares de vignes détruits au Château Guiot, "le plus dur c'est sentimentalement"

230 hectares de garrigue et de bois ont été détruits par le feu à Générac, jeudi dernier. Ce week-end, un équipage de pompiers tournait encore sur les lieux, pour surveiller une éventuelle reprise. Pas loin de huit hectares de vigne sont aussi partis en fumée au Château Guiot, appellation exploitée par les frères Numa et Alexis Guiot. Une récidive, la double peine pour cette famille. Déjà en 2019, les frères Guiot avaient perdu environ six hectares de vigne. 2019 et ce grand incendie qui avait rasé 800 hectares de végétation. Un incendie marqué la mort de Franck Chesneau, pilote de Tracker.

"Nous les paysans, souvent on est mis à terre par la météo, ou par des événements comme ça. On essuie les larmes et on se relève." Alexis Guiot, au micro FB Gard Lozère

Touché, Numa Cornut. Si l'incendie de Générac jeudi dernier ne va pas couler l'exploitation, il va au moins la faire tanguer, et puis un incendie explique Numa Cornut, ne détruit pas que des ceps de vigne, il détruit aussi du travail, des souvenirs. "C'est très rude, après avec philosophie.. on relativise. Sinon on dépérit, et on arrête de tarvailler. on fait des métiers déjà assez difficiles : météo, gel, grêle sécheresse. Et puis maintenant les incendies. Bon, c'est compliqué de rattraper ce genre de péripétie."

Il explique aussi : "On a la chance d'avoir une exploitation assez importante ; ça ne va pas la mettre en péril. Indirectement, bien sûr, ce sont des parcelles qualitatives, donc pour le marché bouteilles c'est une perte sèche".

"Sentimentalement, c'est le plus dur. Ce sont des vignes que notre père a plantées. Donc ça nous remet un peu dans les tragédies" Numa Cornut.

"Il y aura peut-être un demi-hectare qu'on va reformer correctement, sur les huit qui ont brûlé, se désolé Alexis Guiot. Il faut arracher, replanter. Les piquets fondent aussi. Nous les paysans on est habitués. Souvent on est mis à terre par la météo, ou par des événements comme ça. On essuie les larmes et on se relève."

A Générac, deux camions de feu de forêts avec leurs équipages surveillent toujours le secteur pour éviter toute surprise.

Vignes détruites au Château Guiot, à Générac (Gard) © Radio France - Philippe Thomain