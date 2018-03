Villeneuve-lès-Maguelone, France

Les portes des prisons ne s'ouvrent que très rarement aux regards extérieurs. Sauf quand un parlementaire fait valoir son droit de visite.

Et c'est précisément ce droit qu'a fait valoir ce lundi la député LFI de la 2ème circonscription de l'Hérault, Muriel Ressiguier, qui a donc découvert pour la première fois la maison d'arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone.

Un établissement pénitentiaire d'une capacité de 600 places, mais qui compte actuellement 900 détenus (90% de prévenus et 10% de détenus définitivement condamnés).

Avec un taux d'occupation de 150%, la prison héraultaise n'échappe donc pas à la règle des prisons françaises surchargées.

Des cellules de 9 mètres carrés

Quand les lourdes portes de la prison de Villeneuve-lès-Maguelone s'ouvrent, c'est Jacques Paris, directeur de la maison d'arrêt de Villeneuve depuis septembre 2017 qui accueille la parlementaire.

La maison d'arrêt a été achevée à la fin des années 80. Avec le temps, elle a forcément mal vieillit.

Ses longs couloirs sont dépourvus de lumière naturelle. Dans les cellules, un simple lit en fer, une table scellée au mur, une seule chaise, un minuscule coin hygiène et dans le meilleur des cas, une petite télévision protégée par une vitre en plexiglas.

Des vies gâchées

La porte de l'une d'elles s'ouvre soudain. Muriel Ressiguier tombe nez à nez avec un homme d'une cinquantaine d'années qui vient tout juste d'être incarcéré pour une affaire de permis de conduire.

L'homme, très poli et très cordial, l'accueille dans son minuscule espace de vie. Il ne se plaint pas. Depuis qu'il est là, tout le monde est très gentil avec lui. Puis soudain, il éclate en sanglots.

Il raconte que son fils de 15 ans a perdu la vie il y a quelques mois. Sa fille, adolescente elle aussi, commence à perdre ses cheveux depuis. Il ne peut pas compter sur son épouse, bi-polaire. Quant à lui, médecin de formation, il souffre depuis 25 ans de dépression, alors qu'il avait pour but dans l'existence de développer de nouvelles techniques de prise en charge des personnes âgées malades. "J'ai gâché ma vie" conclut-il.

Cette rencontre est un véritable crève-coeur. La députée et le directeur de la prison ont un peu de mal à trouver des mots de réconfort. Mais le détenu les remercie tout de même de leur visite.

Le plus jeune détenu a 14 ans

Un peu plus loin, dans un autre couloir éclairé par une lumière blafarde, le quartier des mineurs.

Ils sont une douzaine actuellement à Villeneuve-lès-Maguelone. Le plus jeune n'est âgé que de 14 ans. Il n'aura pas les honneurs de la visite parlementaire.

Muriel Ressiguier est accueillie en revanche dans la cellule d'un adolescent de 17 ans originaire de Perpignan. La parlementaire ne s'attarde pas sur les raisons de sa présence ici, mais s'intéresse aux cours de code de la route que le jeune détenu a étalé sur sa minuscule table.

Le gamin envisage, après sa sortie de prison, d'apprendre un métier en rapport avec la mécanique. Elle l'encourage. Lui non plus ne se plaint pas, à part peut-être un peu de la nourriture qu'on lui sert.

Une bibliothèque, très bien entretenue et pourvue de plusieurs centaines de livres et bande-dessinées, une salle de prière, une unité médicale flambant neuve et des ateliers permettent aux détenus de Villeneuve-lès-Maguelone de bénéficier certes d'un quotidien un peu amélioré.

Mais en visitant la prison, personne n'est dupe.

Ca n'est évidemment pas l'hôtel trois étoiles que certains, qui n'y ont jamais mis les pieds, croient décrire.

La député LFI de l'Hérault souhaitait "tout voir". Elle n'a vu en réalité qu'une infime partie de la maison d'arrêt, et promis, en ressortant, y revenir vite "pour discuter plus en profondeur avec les détenus et le personnel pénitentiaire".

Muriel Ressiguier, dans une cellule de la maison d'arrêt avec son directeur, Jacques Paris © Radio France - Guillaume Roulland

Le couloir des "nouveaux arrivants" © Radio France - Guillaume Roulland

Les cellules individuels excède rarement 9 mètres carrés © Radio France - Guillaume Roulland

Les parloirs ou les détenus rencontrent leurs avocats © Radio France - Guillaume Roulland

Un parloir pour les visites familiales © Radio France - Guillaume Roulland