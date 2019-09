PHOTOS : A Lignac malgré le chaos, un élan de solidarité

400 hectares sont partis en fumée dans le secteur Chalais/Lignac entre le 18 et 19 septembre. Le feu, fixé depuis, est allé jusqu'à l'orée des habitations. Les habitants de Lignac ont eu très peur : ils ont vu les flammes de très près. Malgré tout une chaîne de solidarité s'est constituée.

Dès le départ de l'incendie, des agriculteurs sont venus prêter main fortes aux pompiers avec leurs réserves d'eau, ils ont aidé à encercler le feu malgré les dangers.

A l'arrière aussi, les pompiers pouvaient compter sur les habitants de Lignac raconte Stéphane, pompier présent au début de l'incendie "Les agriculteurs nous ont aidé, toute la nuit, la mairie est restée près de nous pour nous fournir des repas, du café."

La maire de Lignac, Michelle Ballet, a ouvert une cellule d'aide psychologique pour les habitants qui en ressentirait le besoin.

La cellule psychologique a été installée à la salle des fêtes de Lignac © Radio France - Elodie Rabelle

De leur côté, les riverains ont proposé leur logement pour ceux qui en auraient besoin, parmi eux Valérie : "J'ai un logement vide si quelqu'un, d'ici ou un pompier veut se reposer, prendre une douche. Dans les temps difficiles, il faut savoir mettre à disposition tous les moyens que l'on a."

L'incendie s'est approché très près des habitations © Radio France - Elodie Rabelle

400 hectares sont partis en fumée © Radio France - Elodie Rabelle

Alain habite à la lisière de Lignac., au plus près du feu, il a ouvert sa maison aux pompiers "C'est normal, c'était si affreux pendant l'incendie. Je n'ai offert qu'une petite table de ravitaillement et ouvert ma porte pour que les pompiers puissent se reposer un peu. Mais je crains que l'on doive s'habituer à ce genre de phénomène à cause de la sécheresse.... il faut se montrer solidaire à tout prix."