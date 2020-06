PHOTOS | À Meslay-du-Maine plusieurs façades de maisons vandalisées

Plusieurs habitants de la rue de la gare, à Meslay-du-Maine, ont eu une bien mauvaise surprise ce mercredi matin, en sortant de chez eux. Un ou des individus ont tagué plusieurs maisons dans la nuit. Certains riverains ont appris la nouvelle par l'intermédiaire des gendarmes qui ont sonné aux portes.

Plusieurs dégradations ont été commises : des maisons avec des graffitis verts ou roses, des voitures couvertes d'inscriptions. Ces dernières sont parfois insultantes et à caractère sexuel. Une habitante de la rue a partagé sur sa page Facebook les photos du sinistre tout en livrant sa colère : "J'espère de tout cœur qu'ils vont être retrouvés et punis sévèrement !! je suis atterrée, en colère, ! ceux qui ont fait ça sont vraiment que des tas de merde !!!!" écrit-elle.

Le ou les auteurs de ce vandalisme ont aussi utilisé de la mousse polyuréthane, un isolant thermique très efficace. Cette mousse gonfle et sèche rapidement. Elle obstrue aussi aisément les surfaces sur lesquelles elle est appliquée. Contactée par France Bleu Mayenne, une autre riveraine ne cache pas sa colère, elle qui a eu son portail d'entrée dégradé : "Ça fait quatre ans que l'on vit ici, on avait jamais rien vu de la sorte (...) franchement on ne se sent pas rassuré. On a rien entendu et rien vu cette nuit" explique la dame.

Les gendarmes ont fait le tour du quartier tôt ce matin. Une enquête est ouverte. Les propriétaires ont maintenant rendez-vous avec leurs assurances.