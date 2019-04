PHOTOS - En centre-ville de Reims, la rue de Tambour devient arc-en-ciel

Reims, France

"C'est surprenant ! Mais c'est joli !" Lorsqu'il a poussé la porte de son immeuble, rue de Tambour, ce mardi matin, Charles a fait une drôle de tête. Sous ses yeux, des pavés peints en blanc, jaune, bleu, rose, rouge, vert...

Les pavés ont été peints ce mardi matin, par les commerçants, les riverains, les passants... Et aussi des professionnels. - Thomas Coignac

Une initiative prise par la mairie, après avoir consulté les commerçants il y a une quinzaine de jours. L'idée, c'est de valoriser cet axe, entre l'esplanade de l'Hôtel de Ville, qui sera inaugurée le 9 mai prochain, et la place du Forum. "La valoriser, parce que les gens ont plutôt tendance à prendre la rue Colbert, juste à côté", explique Laure Miller, adjointe au maire en charge des espaces verts, des espaces publics et de l'écologie urbaine. Alors, ce mardi, professionnels, riverains, passants ont joué du rouleau de peinture. "On aime bien, entre commerçants, dynamiser et faire connaître la rue de Tambour, explique Céline, qui tient la boutique de vêtements pour hommes Nokomis, dans la rue. Regardez, tout le monde s'arrête, tout le monde prend des photos..."

Le reportage de France Bleu Champagne-Ardenne Copier

La peinture est censé "rester un petit peu, reprend Laure Miller. Que ça reste beau jusqu'à l'été, et, après, ça disparaîtra certainement en hiver". Ensuite, la rue de Tambour sera elle-même rénovée. Et pourquoi pas piétonnisée, dit Laure Miller, qui assure que le sujet est sur la table. "C'est une réflexion qu'il faudra avoir, ce ne serait pas une grosse difficulté".

La peinture va rester au moins jusqu'à l'été. © Radio France - Thomas Coignac

La Ville interpellée sur l'artiste qui avait peint des coquelicots

15h de garde a vue + 500 euros d'amende et stage de citoyenneté à leurs frais pour chacun ? — Elie Rosière (@elierosiere) April 30, 2019

Sur Twitter, la mairie a été interpellée sur l'affaire des coquelicots, et la garde à vue, et le rappel à loi infligé en janvier à une artiste qui avait peint cette fleur sur les marches de l'Hôtel de ville. "Les services de la mairie portent plainte systématiquement lorsque le domaine public n'est pas utilisé comme il faut. La mairie n'a rien à voir avec les suites qui ont été données, et qui peuvent paraître disproportionnées. Là, ça fait partie de l’embellissement de la ville".