PHOTOS - A Vesoul, l'intersyndicale unie contre la réforme des retraites, quelques incidents en centre-ville

L'intersyndicale avait prévenu avant de s'élancer pour la dixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce mardi. "La violence n'a aucune place dans le mouvement social et nous condamnons toutes les violences qui s'attaqueraient aux biens et aux personnes", en référence aux incidents du jeudi 23 mars devant la préfecture et l'hôtel de ville de Vesoul.

ⓘ Publicité

Une manifestation dans le calme

Le tracé des syndicats a été respecté. Départ rond-point de la Vaugine avant une marche sur la RN19. "C'est beaucoup plus calme. Mais quand on est calme, on ne se fait pas entendre", réagit Alain, un manifestant. "C'est vrai que comparé à jeudi dernier, il n'y a pas de débordements", souligne de son côté Nicolas.

Environ 2.000 manifestants se sont mobilisés ce mardi, 1.200 selon la police à Vesoul. © Radio France - Bradley De Souza

" La ligne de l'intersyndicale a toujours été celle de la non-violence", indique Patrick Villequez, secrétaire départemental de l'UNSA. "Mais je sens qu'il y a une colère qui monte, qui monte, qui monte. Et on a du mal à canaliser tout le monde et cela va être problématique" ajoute-t-il. "Il y a une colère, ça fait des mois qu'on le dit. Le problème c'est que le président en remet une louche à chaque fois", complète Patrick Villequez.

Une dizaine de poubelles incendiées dans le centre-ville

Dans les rues du centre-ville, des poubelles ont été incendiées. Cent cinquante personnes avaient quitté le cortège bien avant la fin pour se rendre devant la préfecture et devant l'hôtel de ville. Dans un communiqué, le maire Alain Chrétien annonce qu'il va porter plainte. "La ville a porté plainte pour les exactions de jeudi dernier (23 mars, ndlr) et elle portera à nouveau plainte pour les événements de ce jour", indique-t-il.

Des poubelles ont été renversées et incendiées dans le centre-ville de Vesoul, les pompiers sont intervenus. © Radio France - Bradley de Souza

"Au-delà de la bêtise, ces comportements portent atteinte au mouvement syndical. Plus grave, ils portent atteinte aux libertés fondamentales de circuler et de travailler" avant d'ajouter "je refuse que le centre-ville de Vesoul soit livré à des individus dont le seul but est de détruire et de saccager, bien loin des revendications et du droit de manifester. Je demande aux organisations syndicales de tenir leur troupe, il en va de leur crédibilité".

De son côté le préfet de la Haute-Saône, Michel Vilbois condamne lui aussi ces actes "commis par des individus dont la présence n’était visiblement pas motivée par la volonté d’exprimer leur contestation dans le calme compte-tenu de leur désolidarisation quasi-immédiate du cortège officiel en vue de commettre des dégradations".

L'intersyndicale appelle à une nouvelle journée de mobilisation le 6 avril prochain.