PHOTOS - Accident grave à la Calmette, près de Nîmes

Sur la RN 106 à la Calmette, près de Nîmes, une voiture s'est retrouvée sur le toit samedi soir, vers 20h30. Les deux personnes à l'intérieur, 18 ans toutes les deux, ont gravement blessées. Le jeune homme est même en état d'urgence totale, selon les sapeurs-pompiers du Gard.

Les secours mobilisés lors d'un accident grave à La Calmette (Gard) - SDIS 30

Toujours dans le Gard, mais un peu plus tard dans la soirée et cette fois sur l'autoroute A9, un autre accident grave s'est produit. Un camion et une voiture se sont percutés. A l'arrivée des pompiers, la voiture était en flamme. Heureusement le conducteur a pu s'en extirper, mais il est lui aussi sérieusement blessé.