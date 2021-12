PHOTOS - Accident grave à Villevieille, près de Sommières

La voiture a apparemment terminé sa course dans un arbre, le choc a été extrêmement violent. Ce lundi après-midi vers 14h, à Villevieille, près de Sommières, un automobiliste a fait une sortie de route. La départementale D40 est coupée à la circulation, les gendarmes et les sapeurs-pompiers du Gard sont mobilisés. Il y avait deux personnes à bord de la voiture : un jeune homme de vingt ans est gravement blessé et devait être désincarcéré. L'autre occupant du véhicule s'en sort sans blessures.

