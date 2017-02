PHOTOS Accident mortel à Lamballe : "j’ai vu comme une explosion"

Ce mercredi matin, une femme de 38 ans est décédée dans une collision entre deux véhicules sur la départementale 14 à Lamballe. Un axe qualifié où 8 personnes sont mortes en 5 ans. Joachim a été témoin de l’accident, il raconte.

Il est presque 4h et demi ce mercredi matin sur la départementale 14. Joachim roule en direction de Lamballe. Il se rend au travail à l'abattoir de la Cooperl. "Je suivais la voiture de trois copains de la Cooperl. On était à 80-90 km/h et tout à coup, j’ai vu des phares en face se déporter sur la gauche. Mes collègues n’ont pas pu éviter le véhicule. On aurait dit une explosion. Je n’ai réussi à freiner mais je suis passé entre les deux, et je me suis arrêté".

Après l'arrivée des secours, Joachim a pris en photo le véhicule de la conductrice. "Les deux voitures vont aller à la casse". © Radio France - Johan Moison

La conductrice en arrêt cardiaque

Joachim souffre des cervicales, ses trois amis sont blessés mais leurs jours ne sont pas danger en revanche, même si elle a peu de blessures apparentes, la conductrice de l’autre véhicule semble plus gravement touchée. "Elle était coincée à l’intérieur de son utilitaire. Je suis allé la voir, j’ai posé ma main, elle bougeait encore", explique Joachim, encore sous le choc. En réalité, la conductrice est en arrêt cardiaque. Un automobiliste arrivé sur les lieux quelques instants plus tard pratique des gestes de premiers secours. Les pompiers et les médecins du SAMU prennent le relais mais ne parviennent pas à la réanimer. Âgée de 38 ans, cette mère de famille, commerçante à Lamballe est déclarée morte sur place. "C’est impressionnant, les images vont rester des jours dans ma tête", ajoute Joachim qui ne comprend pas ce qui a pu se passer. "La route était mouillée mais c’est une bonne route je trouve". Une route théâtre de 9 accidents graves en 5 ans...

L'utilitaire s'est déporté sur la gauche, a percuté la voiture qui arrivait en face avant de terminer sa course dans ce fossé de l'autre côté. © Radio France - Johan Moison

8 morts en 5 ans

Ce mercredi matin, on ne sait pas pourquoi la conductrice s'est déportée sur la gauche mais une chose est sûre le secteur où s'est produit l’accident, à 100 mètres d'un radar fixe, est réputé dangereux. "C’est limité à 90 km/h mais ça roule vite ici", raconte Laëtitita qui habite à Pont Bily juste à côté de l’endroit où a eu lieu la collision mortelle. "Les camions avec les cochons roulent également assez vite ici. Il faut être prudent".

Hasard du calendrier, ce matin des repérages ont été effectués pour installer d'autres radars sur cette route départementale 14 entre Lamballe et Le Mené © Radio France - Johan Moison

En 5 ans, 8 personnes sont mortes sur cet axe entre Lamballe et Collinée. En 2013, une collision entre un bus scolaire et une voiture avait fait deux morts à quelques centaines de mètres de là. Un radar fixe y avait d'ailleurs été installé quelques mois plus tard. Et c'est un hasard mais ce matin les services de la préfecture et du département ont commencé leurs repérages pour installer des radars leurres sur cette route départementale 14.